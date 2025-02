Klæbos lekegrind skapte Klæbos tårer

GRANÅSEN (Dagsavisen): Det er ikke ofte familien Høsflot Klæbo viser følelser utad. På VMs åpningsdag rant tårene både hos far og bestefar, øvrig familie og venner. Etter at Trondheim ble tildelt dette mesterskapet, har Johannes Høsflot Klæbo kjent på presset. Dette skulle bli hans VM, hans mesterskap. Han startet med det som skulle bli hans største øyeblikk i idrettskarrieren så langt.

Han innrømmer at det presset har tynget ham. Granåsen er hans egen lekegrind. Han er oppvokst i nabolaget. Det store anlegget var fylt opp med 21.000 tilskuere. Hans gulkledde fanklubb var synlig på plass. Utallige verdenscuprenn er vunnet, men ingenting kunne sammenlignes med denne festen her. Han er 28 år gammel og ingen guttunge lenger.

Han kom dit som den største sprintfavoritten. Men også Klæbo vet hvordan det er å sikte seg inn mot et mål mange år fram i tid. Det er så mange marginer som kan slå feil vei. Vi ble minnet på det siste døgn før VM-åpningen. Hans lagkamerat, og kanskje verdens nest beste sprinter, Erik Valnes, måtte trekke seg med ryggtrøbbel. Sveriges sprintyndling Linn Svahn krasjet på seg hjernerystelse etter fall på den siste treningsøkta.

For noen uker siden ble Johannes Høsflot Klæbo sjuk. Det kunne skjedd dagen før VM-åpningen. Man kan aldri ta for gitt at man faktisk kommer til start. Og når han først sto der måtte han grave helt ned i kjelleren for å holde den italienske veteranen Federico Pellegrino bak seg.

Mange har etterlyst Klæbos følelser. – Kan du ikke vise bitte lite grann glede når du vinner et verdenscuprenn, sa NRKs langrennsekspert Martin Johnsrud Sundby på et medieseminar i Bergen for noen uker siden. Han minnet om at toppidrett er følelser. Det er underholdning. Og publikum engasjerer seg mest når følelsene blir synlige.

Folk er forskjellige og for Klæbo er dette en jobb. Men etter denne seieren følte han på det. Han hadde klump i halsen da han snakket til publikum og takket for den atmosfæren de hadde skapt. Bestefar Kåre Høsflot, som også har vært Johannes trener og strateg siden barndommen, måtte ha tid for seg sjøl. Ja, det er noe eget å vinne et VM på hjemmebane i et renn som har stått i kalenderen i årevis. Det er så mye som kan gå galt.

Spisskompetansen til denne karen er å legge sin egen taktikk, følge den og unngå alle farer som oppstår i en sprint. Han vikler seg ikke inn i fall eller stavbrekk. Han må være mentalt sterk. Han gjør som de beste midtbanespillerne i fotball, og skaffer seg rom.

Lettelsen etter gulløpet lyste av han. Han tok til og med en sjanse på en seiersklem fra dronning Sonja, i visshet om at hennes mann meldte forfall på grunn av sjukdom... Sølvvinner Pellegrino og den finske bronsevinneren Lauri Vuorinen viste likevel enda større glede. Det har noe med væremåten å gjøre. Og Klæbo var eneste nordmann i finalen. I skyggen av ham var dette kanskje familien Northugs siste bidrag. Medaljehåpet til Even Northug forsvant i semifinalen.

Ski-VM 2025 Johannes Høsflot Klæbo gratuleres av Kong Carl Gustaf. Jonna Sundling (t.h.) snakker med kronptins Haakon. (Lise Åserud/NTB)

Av Johannes Høsflot Klæbos ti VM-gull i sprint, lagsprint og stafett, var dette det heftigste. Lørdag står han på startstreken igjen i 20 kilometer med skibytte. Der jager han sin første seier i et distanserenn. Det er faktisk hans overordnede mål i dette mesterskapet. For også Johannes vet at norsk skikultur ligger fast. Man er ikke ekte skilegende før man har vunnet en av langdistansene. – Etter femmila neste lørdag ønsker jeg å takke alle som har vært her, sa han i gullrusen torsdag.

Han kan starte på alle de seks VM-øvelsene hvis han vil. Det er andre nordmenn som antakelig blir hans hardeste konkurrenter. Vi legger til: Dessverre. For internasjonalt er sprint bredere. 64 nasjoner var representert på torsdagens åpningsøvelse. Og det var et fascinerende internasjonalt snitt over publikum i Granåsen, der til og med sola viste seg i glimt. Det kan bli mye regn i fortsettelsen.

Gulløpene til Jonna Sundling og Johannes Høsflot Klæbo var antakelig de sterkeste som er levert i noen finale noensinne. Begge valgte den taktikken mange trodde var umulig i sprint: Å sprenge feltet. Bare Pellegrino fulgte Klæbo, mens Kristine Stavås Skistad var helt utslitt etter å ha berget sølvet bak den suverene svensken. Fire VM-og OL-gull på rad gjør Jonna Sundling til en av Sveriges største langrennsnavn.

Kristine Stavås Skistad var dypt skuffet og kjente på at hennes første medalje i et mesterskap, var et nederlag. Det forteller noe om hva vi kan vente i fortsettelsen.

På ærestribunen sto svenskekongen og den norske dronninga og gratulerte hverandre. 1–1 i langrenn etter første dag. Men det går mot klar hjemmeseier, grunnet en voksen guttunge fra Byåsen.

