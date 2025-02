Nora Sanness blir reserve til VMs siste dag: VM i venting

Kjelsås-løper Nora Sanness (24) har vært vinterens gjennombruddskvinne i langrenn med sin første pallplassering i verdenscupen. Hun tilhører rekruttlaget til Norges Skiforbund, men har gått seg rett inn i VM-troppen.

– Mens de andre jentene nå reiser til Trondheim tar jeg noen dager på Sjusjøen. Det er jo lenge til jeg skal i aksjon, men jeg må holde meg klar som en reserve, sier Nora Sanness til Dagsavisen.

Ingen sprinter

VM-troppen har vært samlet på Mosetertoppen nord for Lillehammer den siste uka, men mandag reiser de fleste til VM-byen for å gjøre seg klar til rennene i Granåsen. Men femmila for kvinner er mesterskapets siste øvelse, søndag 9. mars.

Det er det løpet som faktisk er hele årsaken til at Therese Johaug har gjort comeback.

VMs åpningsseremoni skjer i Trondheim sentrum onsdag kveld, mens sprint for begge kjønn er første medaljeøvelser torsdag.

Nora Sanness er ingen sprinter, tvert imot. Det har lenge vært den avsluttende femmila hun har plukket seg ut. Men det er har vært en utfordring å kvalifisere seg fordi man da har måttet vise styrke på den under halve distansen. 20 kilometer har vært lengste distanse i verdenscupen i vinter.

Les også: Sanness nøtt: Hvordan kvalifisere seg til femmila?

Gjennombruddet

Men der har Kjelsås-jente levert. Andreplassen i Engadin bak Astrid Øyre Slind var hennes første pallplassering i verdenscupen.

Da hun og Slind rykket fra feltet og økte forspranget, var dette reaksjonen fra Sanness til sekundanten:

– Kødder du?

I Falun var hun oppe og rykket i tet før hun endte på 4. plass. Det samme skjedde på den siste klatreetappen i Tour de Ski.

– Jeg har snakket litt med Therese (Johaug) om å være offensiv i feltet. Vinterens renn har gitt meg mer selvtillit. Jeg liker jo de lange rennene, jeg er ikke typen som sprekker, sier hun.

Hun er ingen spurter, derfor er hennes eneste sjanse å være med og sprenge feltet.

I Falun dannet hun en tetgruppe sammen med Heidi Weng, Jessie Diggins og Ebba Andersson. Alle har passert 30-årsmerket.

Nora Sanness (t.v.) og Therese Johaug snakker med supportere under NM på ski på Gåsbu i januar. (Reidar Sollie)

Lange treningsturer

– Jeg nyter Nora Sanness uredde evne til å angripe disse meritterte navnene, sa Viasats langrennsekspert Niklas Dyrhaug underveis i løpet.

– Har du alltid vært et langdistanse-dyr?

– Ja, jeg har alltid likt å trene og holde på lenge. Jeg har jo også drevet friidrett og liker å løpe langt. I Trollheimen i sommer hadde jeg vel en langøkt som varte i seks-sju timer, forteller hun.

At hun skulle bli eliteløper i langrenn skjønte hun ikke før hun var første års senior.

– Nora har en veldig kapasitet, så er hun som meg, litt seig i spurten, sa Therese Johaug til Dagsavisen tidligere i vinter.

Les også: Debutant uten monsterbakke-angst

Best i fristil

VM-femmila står på programmet for kvinnene for første gang. For to år siden gikk den første versjonen i verdenscupen i Holmenkollen der Nora Sanness debuterte i verdenscupen, hang med tetfeltet og endte på 5. plass i spurten. Ragnhild Haga ble den historiske vinneren.

I fjor var det Frida Karlsson som vant utgave to. Det rennet gikk i klassisk og da havnet Sanness lenger bak.

Femmila i Granåsen går i fristil.

– Jeg jobber med å bli bedre i klassisk, og jeg merker framgang, sier Sanness.

For hun kunne kjempet om en plass å skiatlon-laget også (20km med skibytte). Men der har hun vært uheldig i vinter. I Tour de Ski plundret hun med skibyttet og havnet langt bak. I NM på Gåsbu falt hun.

– Jeg har vært litt klønete. Nå er det bare å bygge seg opp og få trent i mildværet i Trondheim, sier medisinstudenten som i vinter har lest litt mindre enn vanlig. Det skyldes den sportslige suksessen.

– VM er jo nesten første renn i vinter der alle de beste i verden er på plass, sier hun.

For Frida Karlsson har nesten ikke konkurrert etter jul og Therese Johaug hoppet av verdenscupen etter at hun vant Tour de Ski tidlig i januar.

Nora Sanness (t.h.) sammen med Kristin Austgulen Fosnæs på Mosetertoppen søndag. (Privat)

Ingen tittelforsvarere

I VM er det kvartetten Therese Johaug, Astrid Øyre Slind, Heidi Weng og Kristin Austgulen Fosnæs som er favorittene til å ta de fire plassene på de individuelle løpene samt stafetten. På femmila er Nora Sanness så godt som sikker, selv om lagene formelt ikke er tatt ut ennå.

Mens gutta har friplasser (tittelforsvarere), og dermed fem løpere på de fleste distansene, tok de norske jentene ingen individuelle gull i forrige VM i Planica. Men stafetten ble overraskende vunnet.

Les også: Her er hele VM-programmet

Les også: Kan vi håpe på Heidi Weng?

---

FAKTA

Individuelle langrenn for kvinner i VM i Trondheim:

TORSDAG 27. FEBRUAR: Sprint, fri teknikk.

SØNDAG 2. MARS: 20km fellesstart med skibytte.

TIRSDAG 4. MARS: 10km klassisk intervallstart.

SØNDAG 9. MARS: 50km fri teknikk fellesstart.

I tillegg gås det lagsprint og 4x7,5km stafett.

---