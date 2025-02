Men æresgjest ble hun ikke

Men slik gikk det altså ikke. Den unge, teknisk lekre og effektive langrennsløperen som satte alle til veggs i 1997, har bokstavelig talt blitt en tungvekter i russisk idrettspolitikk og fjernet seg fra idrettens idealer. Nå er hun skipresident i det russiske skiforbundet, har skjelt ut sine internasjonale kollegaer når hun har fått sjansen og landslagsløperne hennes er uønsket i alle konkurranser.

Det var et øyeblikk for historiebøkene da Jelena Välbe fikk mikrofonen på Granåsen skistadion og på tysk sa unnskyld til publikum for at lagvenninnen Ljubov Egorova hadde dopet seg og dermed ble fratatt gullmedaljen på 5 kilometeren i 1997. – Jeg ber om unnskyldning, vi visste ingenting, sa Välbe og fikk varm applaus fra publikum i VM-arenaen. Dette var rett før starten på stafetten, som selvsagt også endte med russisk gull.

Ski-VM Lahti 2017. Jelena Välbe på plass under VM i Lahti i 2017 i egenskap av russisk skipresident. (Terje Pedersen/NTB)

Russland var en stormakt i kvinnelangrenn og dominerte fullstendig. At man for første gang kunne ta blodprøver av utøverne i VM i Trondheim, sendte Ljubov Egorova i garnet. Overraskelsen i det russiske laget var neppe at hun var dopet, men at hun faktisk ble tatt. For slikt skulle man jo klare å unngå. Egorova forsvant fra cruiseskipet det russiske laget bodde på og rømte fra byen. Siden har noen knapt hørt fra henne. Men hun er aktiv politiker i sin hjemby i Russland.

Så har historien vist hvilken strategi russisk toppidrett har fulgt da skandalen toppet seg under OL i Sotsji i 2014 da den statskontrollerte dopingen ble avslørt. Da var Jelena Välbe landslagssjef i langrenn. Hun har vært forsvarer av regimet hele veien og har kontret med at Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby burde deltatt i Paralympics i stedet for OL for deres bruk av astmamedisiner.

I tillegg er hun en varm tilhenger av sin president Vladimir Putin, støtter krigen i Ukraina som hun i likhet med Putin kaller en spesialoperasjon. Det hører med til historien at hennes far ble født i Ukraina. Hun mener det er hundre prosent urettferdig at Russland er utestengt fra internasjonal skisport. Hun tar det for gitt at nasjonen er på plass igjen til neste års vinter-OL i Italia.

Denne nå 56 år gamle kvinnen var altså et sportslig forbilde i 1997 da hun gjorde rent bord i Granåsen, riktignok ved hjelp av at hennes lagvenninne ble diskvalifisert. Välbe var en smilende og populær utøver som fridde til publikum og begeistret sine omgivelser. Kong Harald gratulerte henne hjerteligst naturlig nok, slik et høflig vertskap gjør med alle sine gjester.

IOC tillater russisk deltakelse i OL fra de særforbund som åpner for det. De må konkurrere som nøytrale utøvere. Det internasjonale skiforbundet (FIS) sier blankt nei. Välbe satt også i FIS-styret til hun ble kastet ut i 2022.

Onsdag åpner tidenes andre ski-VM i Trondheim og hvis verden hadde vært like naiv som i 1997 ville VM-sjef Åge Skinstad invitert langrennsdronningen fra 1997 til ærestribunen. Men det kan han selvsagt ikke. Og han har vel aldri vært inne på tanken.

Ski-VM i 2025 arrangeres i et helt annet verdensbilde, både politisk og klimatisk. I Trondheim smelter den lille snøen som er, men kunstsnøen skal holde til halvannen ukes kåring av vinnere. Men ingen av dem kommer fra Russland.

