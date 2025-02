Nummer én og verdensmester: Kan vi håpe på Heidi Weng?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kan hun vel knapt nok selv, men nå er hun i hvert fall i en bedre posisjon enn på mange år.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg. Vet du?, spurte hun oss da hun møtte til sesongens første intervjuseanse på Beitostølen i fjor høst.

Da sto hun foran en lang vinter som skulle ende opp med VM i Trondheim, langt der framme på terminlista i februar 2025.

Nå er vi der. VM i Trondheim og Granåsen starter i neste uke.

Motbakker med humor

Heller ikke foran dette mesterskapet er Heidi Weng veldig klar i talen. Hun kan i den ene setningen beskrive hvilken fantastisk form hun føler seg i, før hun i neste setning ombestemmer seg og snakker seg selv ned.

– Ja, jeg kan sikkert si litt mye rart. Jeg får jo ikke så mye tid til å tenke når dere spør, unnskylder hun seg med.

Dessuten har hun erfart hvor fort ting endrer seg. De to siste mesterskapene, OL i 2022 og VM i 2023, har hun mistet på grunn av sykdom.

Da hun endelig ble frisk ramlet hun på isen og pådro seg en hjernerystelse som satt i lenge.

Hun har vært redd for flyreiser, hun har sett alle problemene tårne seg opp foran renn, men kommet ut av det med en klar konklusjon:

– Det er så gøy å gå på ski!

Heidi Weng leder ofte, men vinner sjelden. Her ligger hun foran Jessie Diggins på Lillehammer før jul. (Geir Olsen/NTB)

Det rare uttrykket

All motgangen har gitt henne en posisjon hos det langrennsinteresserte publikum. Hun har grått på TV i ærbødighet overfor sine største konkurrenter. Og hun lar ordene flomme mer eller mindre ukontrollert når adrenalinet fortsatt sitter i kroppen.

Og det var høyst ufrivillig da hun helt spontant innførte et nytt uttrykk i norsk språk etter et skirenn. «Å bøye seg i hatten», har mange tatt i bruk etter at Heidi gikk seg vill i norske metaforer i Russland for elleve år siden.

Uttrykket kom etter at det norske stafettlaget hadde gått seg enda mer vill i OL-stafetten i Sotsji i 2014, der de norske storfavorittene sensasjonelt havnet helt nede på 5. plass.

Den norske smørebommen var total.

Det var det svenske vinnerlaget Heidi Weng egentlig bøyde seg i støvet for. Men så var det noe med å ta av seg hatten også. Og hun hadde bare topplue på hodet …

Og det syntes mange var så sjarmerende at hun har blitt møtt med uttrykket om sine egne prestasjoner også.

– Ja, jeg har fått høre det i diverse motbakkeløp og i Skarverennet der mange mosjonister går sammen med eliteløperne. Men det får jeg bare leve med, gliser hun.

Det er jo positivt ladet uttrykk.

Heidi Weng først i rekka. Det synes mange er på tide nå. (Terje Pedersen/NTB)

Bryte en barriere

For hvis uttrykket hentes fram igjen i Trondheim de neste ukene kan det jo tyde at ting er på stell for henne. Vi kan både ta av oss hatten og bøye oss i støvet hvis hun skulle vinne sitt første individuelle gull i mesterskap i karrieren.

Dit kommer hun med en enda en andreplass i det siste verdenscuprennet i Falun, der hun fulgte Jessie Diggins til målstreken på 20 kilometer fellesstart.

Hun har vunnet verdenscupen og Tour de Ski, hun har utallige plasseringer på seierspallen i diverse renn og hun har fem gull i mesterskap på stafett. Hun er lagutøveren i en gjeng av individualister.

Men kan hun noen gang gå til topps i et mesterskap i et individuelt renn? Kanskje den siste sjansen kommer nå.

Skulle hun klare det ville tårene sitte løst i mange norske hjem. Og blant aktive og trenere rundt henne.

Uflaks og sjarm

For hun er stemplet som sjarmtrollet i den såkalte langrennsfamilien der alle kjemper hver for seg.

Men når man har valgt å legge karrieren sin til samme tidsvindu som Marit Bjørgen og Therese Johaug er i, er det vanskelig å ta lederposisjonen.

Kanskje er hun i sin beste form noensinne, den nå 33 år gamle damen som debuterte i VM for tolv år siden. I de samme løypene der neste års OL arrangeres.

– Jeg kan ikke huske å ha trent så mye og godt som i de siste ukene, var det siste hun sa i Falun forrige helg da hun ble nummer to bak Jessie Diggins.

Men det hører jo med at VM-favorittene Frida Karlsson og Therese Johaug ikke var med der.

Tour de ski 2017-2018 May Bente Weng gratulerer datteren med seieren i Tour de Ski i 2018. (Terje Pedersen/NTB)

Arvelig belastet

Heidi Weng kommer fra en ekte idrettsfamilie og det første målet var å slå mora si. For May Bente Weng (59) har utallige seire i Birkebeinerrennet i sin årsklasse og har vunnet diverse motbakkeløp, blant annet Oslos Bratteste, løpet som går opp Tryvannskleiva.

Hun og søster Merete er som regel synlig til stede når Heidi går renn. De har fått se henne erobre store trofeer som verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski.

Men så var det dette med mesterskap da. VM i Oslo i 2011 kom for tidlig, VM i Trondheim i 2025 kommer på tampen av karrieren.

Bronse med sørgebånd

Hun ble spådd en stor framtid da hun tok bronsemedaljen på 15km med skibytte i VM i Val di Fiemme i 2013. Marit Bjørgen og Therese Johaug tok gull og sølv, mens Heidi Weng vant spurten om bronsemedaljen mot den evige firer, Kristin Størmer Steira.

Samme medalje ble det på samme distanse året etter, i OL i Sotsji. Da var det igjen Bjørgen som vant, denne gangen foran svenske Charlotte Kalla. Heidi Weng nedkjempet Therese Johaug i kampen om bronsemedaljen.

Men dette rennet er uløselig knyttet til de tragiske omstendighetene rundt dødsfallet til Astrid Uhrehnholdt Jacobsens bror, som ble kjent for løperne dagen før løpet.

Det undertegnede husker best fra pressekonferansen etter det rennet var alle tårene som rant. De norske jentene gikk med svarte sørgebånd som de attpåtil fikk refs for fra IOC. Det var lite fokus på vinneren, alt handlet om det norske samholdet.

Heidi Weng har noe å si vinneren Therese Johaug etter desember-rennet på Lillehammer. Astrid Øyre Slind (t.h.) tok den siste pallplassen. (Geir Olsen/NTB)

Ny VM-øvelse

I årets mesterskap er VM-programmet endret i likestillingens tegn. Begge kjønn skal gå de samme distansene. Derfor er distansen med skibytte blitt forlenget til 20 km, mens tremila er erstattet med fem mil.

– Huff! Fem mil! Det er jo et turrenn for meg, svarte Heidi Weng da Dagsavisen spurte henne om hvordan den distansen vil passe for henne. Det rennet avslutter VM søndag 9. mars.

Heidis to siste VM-medaljer har begge kommet på den til da lengste distansen, sølv på tremilene i henholdsvis Lahti i 2017 og Oberstdorf i 2021. OL i Pyeongchang i 2018 endte uten medaljeløp for Heidi og før OL i Beijing i 2022 ble hun slått ut av korona.

Hun har kort og godt ikke hatt flyt i mesterskap.

Rådfører seg med Bjørgen

I VM i Lahti i 2017 var hun 1,9 sekunder fra gullet på tremila. Det er det nærmeste hun har vært. Igjen var Marit Bjørgen foran.

I korona-VM i Oberstdorf i 2021 var det Therese Johaug som kom først i mål igjen, med klar margin. Men Heidi Weng vant sølvspurten foran Frida Karlsson.

Koronatiden var et lite helvete for Heidi Weng. Ingen beskyttet seg mer mot omgivelsene enn henne. Og året etter ble den mest forsiktige hardest rammet da OL i Beijing gikk fløyten.

Nå er Marit Bjørgen en del av Heidis trenerapparat. Og hun liker det hun har sett av Heidi denne vinteren.

– Det er imponerende hvordan hun har kommet tilbake. Alle kjenner jo kapasiteten hennes. Så får vi se hvordan VM-programmet skal legges opp for henne, sa Marit Bjørgen til undertegnede tidligere i vinter.

For faktum er at Heidi Weng er startaktuell i samtlige seks renn.

Ingen beskyttet seg mer mot kulde og korona enn Heidi Weng. Men OL i 2022 mistet hun. (Terje Pedersen/NTB)

Siste sesong?

Heidi Weng gråt en skvett etter siste etappen av årets Tour de Ski. Hun tenkte plutselig at det var siste gang hun deltok i den konkurransen.

– Jeg liker ikke å reise så mye, og slik sett passer det meg dårlig å være skiløper, men jeg liker veldig godt å gå skirenn. Derfor er det ikke så lett å stå over noe. Men nå må jeg begynne å roe meg litt ned, og jeg er nesten sikker på dette var min siste tour. Det synes jeg er litt trist og rart. Mest sannsynlig var dette mitt siste, om jeg ikke holder på lenger enn jeg tenker da, sa hun på toppen av alpinbakken der hun har vunnet to ganger før.

Igjen var det umulig å få et sikkert svar. Kanskje ja, kanskje nei.

Om et år er det OL i Milano/Cortina der langrennene går i Val di Fiemme. Det er eventuelt siste sjanse for Heidi Weng å vinne OL-gull, enten individuelt eller for lag. Orker hun en vinter til? Eller ser hun det på tv fra hjemmet sitt på Lillehammer?

Det vet vi nok litt mer om når VM i Trondheim er over 9. mars.

– Jeg synes det er gøy å trene og gøy å gå på ski. Også er det jo jobben min. Det er jo fantastisk!, kommer hun plutselig på.....

VM på ski 2021 i Oberstdorf Heidi Weng, Therese Johaug, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm jubler over stafettgullet i VM i Oberstdorf i 2021. Heidi Wengs gullmedaljer er alle fra stafett. (Lise Åserud/NTB)

Heidi Weng

Født: 20. juli 1991 (33 år) i Ytre Enebakk.

20. juli 1991 (33 år) i Ytre Enebakk. Meritter individuelt i mesterskap:

VM 2013 (Val di Fiemme): Bronse 15km med skibytte.

(Val di Fiemme): Bronse 15km med skibytte. OL 2014 (Sotsji): Bronse 15km med skibytte.

(Sotsji): Bronse 15km med skibytte. VM 2017 (Lahti): Sølv 30km fri teknikk fellesstart.

(Lahti): Sølv 30km fri teknikk fellesstart. VM 2021 (Oberstdorf): Sølv 30km klassisk fellesstart.

(Oberstdorf): Sølv 30km klassisk fellesstart. Seier Tour de Ski : 2017 og 2018.

: 2017 og 2018. Vinner av verdenscupen sammenlagt: 2017 og 2018.

2017 og 2018. Meritter lag:

Fire VM-gull stafett: (2013, 2015, 2017, 2021). Ett VM-gull lagsprint (2017)

---





Slik blir Heidi Wengs VM i Trondheim

Individuelle langrenn for kvinner i VM i Trondheim:

TORSDAG 27. FEBRUAR: Sprint, fri teknikk.

Sprint, fri teknikk. SØNDAG 2. MARS: 20km fellesstart med skibytte.

20km fellesstart med skibytte. TIRSDAG 4. MARS: 10km klassisk intervallstart.

10km klassisk intervallstart. SØNDAG 9. MARS: 50km fri teknikk fellesstart.

I tillegg gås det lagsprint og 4x7,5km stafett.

---