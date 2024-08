Det er final call for SAS nå

Det var en gang et yrke som var drømmejobben for de unge eventyrlystne. Som flyvertinne fikk man reist og opplevd mye. Det var slitsomt, men det var også gode friordninger, og ikke minst overnattinger på stadig nye steder mellom flygingene. Man fikk sett verden. Og lønna var bra.

Kort sagt – det var et statusyrke.

Nå er vi på et helt annet sted. En kabinansatt er fortsatt ansvarlig for passasjerenes sikkerhet, komfort og velvære om bord på flyginger. De er dessuten spesialtrent for å håndtere nødssituasjoner, som evakuering av fly, førstehjelp og brannslukking. Men dette gjenspeiler seg ikke i lønns- og arbeidsforhold.

I takt med økt internasjonal konkurranse og stadig lavere billettpriser er lønn og ikke minst arbeidsbetingelser skviset og presset til et ugjenkjennelig sted sammenlignet med hvordan det var.

Historiene er mange om hvordan det er å jobbe i kabinen i 2024. Her er noen eksempler:

I SAS er det i utgangspunktet 47,5 timers arbeidsuker (10 timer mer enn de fleste andre)

Arbeidsukene kan i noen tilfeller komme opp i 60 timer ved uforutsette hendelser (for eksempel vær og vind eller teknisk feil på flymaskinen). Dette uten lønnskompensasjon.

10–14 timers arbeidsdager er vanlig, særlig i høysesongen.

Ansatte har bare krav på én frihelg i måneden. Hvis turnusen legger seg verst tenkelig, så kan det dermed bli jobb sju helger på rad.

Der det tidligere var vanlig med overnatting, er hovedregelen nå tur-retur samme dag.

Spisepausene må ofte tas på en klappstol ved siden av passasjerenes dokø. Under pandemien gikk de ansatte med på å si fra seg retten til å spise på bakken. Etter pandemien har dette blitt en permanent ordning.

Lønna har også hatt en dårlig utvikling. Ifølge Fellesforbundet er startlønna til en kabinansatt 27.500 kroner i måneden. Topplønna skal ligge på drøyt 46.000 kroner i måneden, vel å merke hvis man ble ansatt før 2012. Er man ansatt etter 2012 er maksimal topplønn rundt 40.000 kroner, ifølge Parat.

SAS-ledelsen vil nok hevde den er høyere som følge av diett og andre tillegg, men ifølge de streikende ligger månedslønnen i SAS 15–30 prosent under det sammenlignbare selskaper gir sine ansatte i lønn. Denne forskjellen utgjør 6000-15.000 kroner lavere månedslønn enn konkurrentene.

Ifølge DN ligger de SAS-ansatte rundt 50.000 kroner under Norwegians kabinansatte i årslønn, og Norwegian skal ha gitt sine ansatte et oppgjør på 7 prosent i år.

Til tross for dette er det fortsatt mange som ønsker å jobbe om bord i fly, og i SAS er det et stort antall kabinansatte som har vært i selskapet i flere tiår. Et uvanlig godt arbeidsmiljø og sterk lojalitet til SAS-logoen har holdt ansatte i selskapet. Dette er i endring. Økt arbeidstid og lav lønn gjør at flere av de nye som kommer inn søker seg bort.

Og nå er det altså streik. I første omgang er det 115 fra Fellesforbundet og 5 fra Parat som tar på seg gul vest i stedet for SAS-uniformen. SAS har lenge vært i økonomisk krise, og det blir sagt at det er dårlig timing for en streik. Jeg vet ikke når det passer med streik, men det kreves i hvert fall to parter for å finne en løsning på en forhandling eller en konflikt. SAS hevder at de har strukket seg langt, mens Fellesforbundet sier at de ikke har fått innfridd noen av sine krav.

«Lønna opp – arbeidstida ned», har vært slagordet fra de kabinansatte før dette lønnsoppgjøret. De SAS-ansatte i LO er gått inn i det store og sterke Fellesforbundet bare for noen uker siden, og de vil nok ikke komme tilbake til medlemmene med en løsning som ikke gir merkbare forbedringer både på lønn og arbeidsbetingelser. Flere frihelger og matpause skjermet fra passasjerer er de to konkrete kravene som Fellesforbundet nevner på sin hjemmeside.

Streiken er ikke veldig omfattende fra dag én, men det kommer kjapt melding om opptrapping, så hvis ikke partene setter seg sammen og finner en løsning innen den tid, vil streiken merkes svært godt fra onsdag i kommende uke.

SAS er under konkursbeskyttelse og skal snart fusjonere med Air France, så de har dårligere tid enn Fellesforbundet i denne saken. Det er derfor sannsynlig at SAS-ledelsen raskt kommer tilbake og ber om nye forhandlinger der de kommer de ansatte mer i møte enn de har gjort hittil.

Dette er en svært forståelig streik med rimelige krav om bedre betingelser til en yrkesgruppe som gjennom mange år er blitt skviset stadig hardere. Nå settes det makt bak kravene.

