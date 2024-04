Listhaug sparker til alle kanter

GARDERMOEN (Dagsavisen): Frp-leder Sylvi Listhaug varmet sine egne da hun talte på partiets landsmøte fredag. Det var en tale spekket med kjent politikk, slik partiet i dag framstår. Talen var blottet for nyheter, men det var det heller ikke mange som ventet å få. Nå er det indremedisinen som gjelder, siden det er ikke valgår i år.

Vi fikk heller ikke noen ny beskjed om hvordan Frp vil stille seg dersom det blir borgerlig flertall ved stortingsvalget om halvannet år. Listhaug nøyde seg med å forlange ny politikk – altså ikke bare en forlengelse av Støre-regjeringens politikk.

«Vi skal jobbe dag og natt for å bli kvitt den verste regjeringen Norge har hatt i min levetid», sa Listhaug, «men det er liten hjelp i å bytte regjering hvis vi ikke bytter politikk», fortsatte hun. Her lå det et dårlig skult stikk til Høyre og Erna Solberg. Jeg tolker dette slik at Frp vil selge seg dyrere enn det som var tilfelle i 2013.

Fremskrittspartiets uttalte strategi er at partiet ønsker seg en regjering med Høyre og Frp. Det er verdt å merke seg at KrF og Venstre ikke ble nevnt med ett ord i talen. For Listhaug vil kvie seg i det lengste for å regjere sammen med disse partiene. Alternativet er, slik jeg forstår det, at Frp inntar en frirolle i opposisjon. Å være et avtalt støtteparti frister ikke til gjentakelse.

Frp står alene i mange politiske saker.

Sylvi Listhaug var som forventet hard i kritikken av Støre-regjeringen og viste til løftet om at det skulle bli vanlige folks tur. «Vi kan trygt slå fast at det ble en sammenhengende nedtur», tordnet Frp-lederen og høstet kraftig applaus. Listhaug pekte på de høye strømprisene og det faktum at oljelandet Norge har satt opp drivstoffavgiftene.

«Folk skal merke seg at Høyre ikke er løsningen», sa hun og viste til at Høyre ville øke disse avgiftene enda mer enn de rødgrønne. Og la til at Høyre også vil ha melkekartongsavgift og en kraftig økning i CO₂-avgiftene, noe som vil ramme folk og bedrifter. Hun ga klar beskjed til Erna Solberg at Frp ikke blir med på laget uten at både skatter og avgifter settes ned.

Talen forteller oss at strategien først og fremst er å beholde velgere Frp har kapret fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre – i den prioriterte rekkefølgen. Frp har også et potensial til å styrke seg i dette segmentet. Det viktigste her vil være å hente velgere fra den andre siden av midtstreken i politikken.

Derfor var det ikke tilfeldig at Listhaug kom med en klar visitt til Senterpartiets leder. «Kjære Trygve. Nå må du slutte å føre folk bak lyset», sa hun og viste blant annet til elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Hun mener at også bilistene er blitt lurt, siden det nå har blitt dyrere å kjøpe og kjøre bil.

Sylvi Listhaug sparker til alle kanter. Ap og Sp får gjennomgå. Og heller ikke Høyre blir spart. Utfordringen for Listhaug & co. blir å få velgerne til å tro på budskapet. Frp står alene i mange politiske saker på borgerlig side. Statlig eldreomsorg, klimapolitikken og energipolitikken er tre eksempler.

Her er det politikk som spriker veldig, og ditto vanskelig å øyne kompromissene. Dermed er det begrenset hvor mange blanke seire Frp kan få i en eventuell borgerlig regjering etter valget neste år. Frp-lederen er i ferd med å skape seg stor fallhøyde.

I talen snakket Listhaug forbilledlig varmt om at politikere flest må lære seg å prioritere tøffere. Det bør også gjelde egen politikk. Frp-lederen bør derfor velge sine slag med omhu, snakke mest om det som er viktigst. Listhaug risikerer ellers å føre mange velgere bak lyset.

