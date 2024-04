Nye folk til pumpene

Den dårligst bevarte hemmeligheten i landet de siste dagene har nok vært at Jan Christian Vestre (Ap), nestleder, kronprins og nå tidligere næringsminister, kom til å erstatte Ingvild Kjerkol (Ap) som helseminister.

Beiteskiftet til Vestre ble bekreftet i et ekstraordinært statsråd fredag ettermiddag. Vestre står foran en stor og vanskelig oppgave når han skal erstatte Kjerkol.

Vi håper statsministeren har ryddet skikkelig i skapene denne gangen, og får arbeidsro framover.

Det ble samtidig kjent at Cecilie Myrseth går fra posten som fiskeriminister og blir næringsminister, og at finnmarkingen Marianne Sivertsen Næss erstatter Myrseth som fiskeriminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre skulle gjerne vært denne rokaden foruten. Foranledningen er som kjent at Ingvild Kjerkol måtte gå av etter at hennes masteroppgave ved Nord universitet ble underkjent for fusk. Det er fullt forståelig at Kjerkol ikke lenger hadde regjeringssjefens tillit. Det er likevel grunn til å beklage rent faglig at hun måtte forlate posten.

Kjerkol var en sterk og tydelig helse- og omsorgsminister. I løpet av sin tid som statsråd ryddet hun opp i fastlegeordningen, og hun klarte å løse en vanskelig politisk floke med sykehusstrukturen i Nord-Norge. Kjerkol rakk også å sende den viktige Nasjonal helse- og samhandlingsplan til Stortinget i mars før hun måtte takke for seg.

Kjerkol kom inn i statsrådsrollen med seks års erfaring fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dette er hennes felt. Hennes avgang er utvilsomt dårlig nytt for regjeringen. Med det sagt: Jan Christian Vestre er et av Arbeiderpartiets sterkeste kort. Hans energi og politiske vilje gir håp om at han vil være en god arvtaker.

Det var også på høy tid at Vestre fikk nye utfordringer. Han har ledet et næringsdepartement som ikke sitter på de største budsjettpostene, og var kommet til veis ende der. Om Vestre skal ta det neste steget var det på tide at han, som sin nestlederkollega Tonje Brenna, ble flyttet over til et tyngre departement.

Alle skandalene har selvsagt skadet regjeringen Støre. Nå har regjeringen enda en gang slikket sårene og satt sammen et nytt lag. Vi håper statsministeren har ryddet skikkelig i skapene denne gangen, og får arbeidsro framover.

