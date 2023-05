Flyvende Jatta, Bjørdals revansj og Holm har våknet. Nå er godfølelsen tilbake i VIF

[ Vi fulgte Vålerenga – HamKam live. Les hvordan kampen var her! ]

VALLE (Dagsavisen): Målfest fra VIF, hyllest av klubblegenden Egil «Snapper’n» Johansen i pausen og tre nye, viktige poeng etter en tung sesonginnledning. Vinden ser ut til å ha snudd. Dette var en svært god 16. mai-kveld for hjemmefansen på Intility Arena. Også klubbeier Tor Olav Trøim så tilfreds ut fra sin plass på tribunen, naturlig nok.

For noe har skjedd med Fagermos mannskap siden kampen mot Lillestrøm. Der ble det til slutt et surt 3-4-tap med ti mot elleve, men prestasjonen mot «kanarifuglene» ga tegn til nytt liv etter blytunge kamper mot Sarpsborg og Brann.

3-1-seieren mot Kjetil Rekdals Rosenborg på Lerkendal var sterk, og kun en straffemiss hindret full pott mot FK Haugesund i måkebyen forrige runde. Mannen bak missen, Henrik Bjørdal, fikk sin revansj med fulltrefferen like før pause mot hamarsingene tirsdag.

Les alt om Vålerenga her!

Seedy Jatta, som måtte av med skade mot FKH, kom seg rekordkjapt på beina igjen til 16. mai-oppgjøret. 20-åringen viste fram enorm spenst i matchen mot RBK nylig, og tirsdag steg han igjen til værs og nikket ballen i mål mot HamKam. Det er neppe mange som hadde spådd et slikt gjennombrudd for Jatta allerede nå. Han har henvist veteranen Torgeir Børven til benken. Unggutten har lenge vist prov på fart og fysikk, men nå som scoringene også har kommet kan han vise seg å være et stort aktivum for dette VIF-laget.

Odin Thiago Holm, stortalentet som lenge har vært en skygge av seg selv, har også våknet til liv igjen. Mot HamKam fikk midtbanemannen tid og rom til å leke seg ved flere anledninger. Klarer VIF å få i gang trønderen, vil det bety mye – også med tanke på å presse opp prisen før et eventuelt salg i sommer. Holm har ikke lagt skjul på sitt ønske om å dra videre, blant annet grunnet et kne som ikke stortrives på kunstgresset på Intility. Det vil ikke overraske hvis FC København er på ballen igjen til sommeren hvis Holm viser storform.

Et litt formsvakt HamKam-lag var egentlig en ønskemotstander for hjemmelaget i tirsdagens match. Tidligere scoringer senket skuldrene til VIF-spillerne, og seieren var aldri truet. Dette må således ha vært en av de mest komfortable dagene for VIF på lenge. Tre poeng foran nesten fulle tribuner er også viktig, på flere måter. Både sportslig, men ikke minst økonomisk.

Kanskje viktigst av alt for Vålerenga er at scoringene, og at godfølelsen, nå har meldt seg. Dagsavisen har fulgt laget tett gjennom oppkjøringen og sesonginnledningen, og prestasjonene i vinter og i sesongens første seriekamper var urovekkende. Etter tapene mot Sarpsborg og Brann var det dessuten vanskelig å se hvordan det skulle endre seg. Men som klisjeen sier – det snur fort i fotball. Dét er nok Fagermo og spillerne hans særdeles fornøyd med nå.

[ Sjekk VIF-børsen mot HamKam her (+) ]

[ 100.000 - det trigger VIF (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

Vålerenga – HamKam 3-0 (3-0)

Intility Arena, 13.752 tilskuere

Mål: 1-0 Seedy Jatta (18), 2-0 Daniel Håkans (24), 3-0 Henrik Bjørdal (45)

Gult kort: Henrik Bjørdal, Vålerenga

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Petter Strand, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Petter Strand – Magnus Bech Riisnæs (Fredrik Oldrup Jensen fra 62.), Odin Thiago Holm, Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Jones El-Abdellaoui fra 87.), Seedy Jatta (Aleksander Hammer Kjelsen fra 88.), Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 69.)

---

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!