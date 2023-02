Vålerenga-juvelen om FCK-interessen: – Et naturlig, fint steg

MARBELLA (Dagsavisen): Den danske storklubben la inn bud på over 30 millioner kroner for 20-åringen forrige måned, men Vålerenga avslo framstøtet.

– FCK er bedre enn VIF, men det er ikke dét steget han skal ta, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen i etterkant, og pekte på at sjansen for spilletid er mye større i VIF enn hos danskene.

Midtbanetalentet, som for tiden er med Vålerenga på treningsleir i Marbella, sier han ikke har latt seg påvirke av at det ikke ble en overgang.

– Jeg har vært åpen om at det (FCK) var interessant for min del. Som jeg også har nevnt tidligere, er det primært fordi jeg ikke takler spill på kunstgress så bra. Jeg har slitt litt med kneet og operert to ganger, så jeg ønsker ikke å ta mer risiko enn jeg må. Men jeg har forståelse for at VIF ønsket å holde på meg, og respekterer det, sier Holm til Dagsavisen.

Se vårt intervju med midtbanejuvelen i vinduet under.

Odin Thiago Holm om FCK-interessen: – Et naturlig steg Odin Thiago Holm skjønner at Vålerenga ville beholde ham nå, men utelukker ikke at FC København igjen kan bli aktuelt allerede til sommeren.

Les alt om Vålerenga i Marbella her!

– Må være riktig for VIF og for meg

At Fagermo mener han bør vende blikket et annet sted enn den danske hovedstaden, svarer han følgende på:

– He-he. Det er jo en stor klubb som spiller ute i Europa hvert eneste år, enten i mesterligaen eller i europaligaen. Så jeg tror det er et naturlig, fint steg.

Vålerengas Odin Thiago Holm på trening, her i duell med lagkamerat Jacob Dicko Eng. (Jørn H. Skjærpe)

Nå som Osame Sahraoui har forlatt Valle, tror mange at trønderen er nestemann ut. Holm har tidligere ikke lagt skjul på sine utenlandsambisjoner.

– Det må være riktig for meg og for VIF. Om det blir til sommeren eller ei, det vet jeg ikke.

– Hvis du fikk velge selv: Hva er optimalt for deg?

– Det blir å komme meg over på naturgress, da. Så om det kommer noe interessant i sommer, så er det mulig det, altså.

[ Vålerenga-treneren om Holm: – FCK, hva skal de tilby ham? (+) ]

Fagermo svarer

Holm peker nemlig på at kneet hans trives langt bedre på et naturgressdekke.

– Jeg merker at det er høyere belastning på kunstgress. Det er mer smerter, og jeg må kanskje ta noen rolige dager etter kamp som jeg ikke må etter kamper på naturgress. Det er større belastning, men ikke noe problem. Det er mer risikoen for ny skade jeg er litt redd for, forklarer 20-åringen.

Dag-Eilev Fagermo er ikke bekymret for belastningen.

– Kunstgresset på Intility Arena er veldig bra, så det har ingenting å si for kneet, sier VIF-treneren til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er ikke redd for at kunstgressdekke skal øke skaderisikoen for Holm. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvilke ambisjoner bør Holm ha i år?

– Odin bør ha ambisjoner om å spille på et høyt nivå i Eliteserien, selvfølgelig, for det har han jo potensial til. Det viktigste for Odin, som jeg har sagt hele tiden, er kontinuitet. Kontinuitet i trening og kamp. Får han det, blir det veldig bra, sier Fagermo.

[ Emilsen vurderer VIF-exit: – Har blitt et par nesten-overganger (+) ]

Vurderer årets Vålerenga-utgave

Midtbanetalentet sikter naturlig nok også selv mot denne kontinuiteten. Han ønsker også å variere mindre i prestasjonene.

– Jeg har vist et høyt toppnivå, men å prestere på det nivået hver eneste kamp er målet både for oppkjøringen og sesongen.

Og hva er så nøkkelen til å finne denne stabiliteten?

– Det er jo noe vi prøver å finne ut av. Men det kommer vel gjerne med erfaring, da. Jeg må konstant være godt forberedt. Gjøre det jeg kan for å prestere på mitt beste hver eneste dag, sier Holm.

20-åringen deler også sine tanker rundt styrken på dagens Vålerenga-tropp kontra tidligere.

– Det snakkes jo veldig mye om at det er mye ungt her, men jeg tror at vi har en veldig sterk ellever som kan konkurrere bak Molde og Bodø/Glimt. Men så tror jeg også at det kan være lurt å få inn noen erfarne spillere som kan gå inn og gi oss en bredere tropp, innrømmer han.

[ Vålerenga-speideren om Vitinho: – Jeg ringte Joacim med én gang (+) ]

VIF avslutter mot Moss

– Man kan jo nesten si at du har blitt en erfaren spiller her nå, din unge alder til tross?

– Ja, har fått høre at jeg må ta mer ansvar nå enn tidligere. Det er vel kun Christian Dahle Borchgrevink som har vært i VIF lenger enn meg i dagens tropp, så det er naturlig at jeg må ta mer ansvar, innrømmer 20-åringen, som kom til klubben i 2019.

Odin Thiago Holm (nr. 2 f.h.) og Vålerenga tapte 0-3 mot Malmö FF forrige uke. (Jørn H. Skjærpe)

Lørdag reiser Vålerenga hjem til Oslo igjen, men Marbella-oppholdet avsluttes med treningskamp mot Moss i dag, fredag.

– Vi sikter mot å ha mye ball, og øve på angrepsspillet vårt. Vi hadde ikke så mye ball mot Malmö FF sist. Spesielt offensivt skal vi få drillet godt mot Moss, håper Holm.

Trener Fagermo sier det kan bli endringer fra laget som møtte Malmö forrige uke, men neppe mange. Matchen spilles klokken 16.00 fredag.

[ Stefan Strandberg: – Vålerenga er langt unna å kjempe i toppen (+) ]

[ Fagermo om Vålerenga-profilen: – Ikke sikker på om han vil forlenge med oss (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Nå smiler VIF-backen igjen: – Skal ikke juble ennå, men det ser bra ut (+) ]