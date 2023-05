100.000 - det trigger VIF

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Norsk toppfotball går mot den best besøkte 16. mai-runden på 24 år. I Oslo er det Vålerenga som samler massene mot HamKam, der det mandag passerte 12.500 solgte billetter.

– Og da må vi stille krav til oss selv på hjemmebane, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen der han blid konstaterer at alle spillerne er tilgjengelige, bortsett fra Vegar Eggen Hedenstad.

Første hjemmeseier

Men hjemmestatistikken står ikke i stil: To tap på to kamper.

Selv om den siste (3-4 for Lillestrøm) var årsbeste spillemessig i en omgang.

– Nå har vi unnagjort fire bortekamper, tre av dem på naturgress og nå får vi kanskje startet med det laget vi vil. Men vi må selvsagt vinne hjemmekampene våre og det er det enkle kravet nå, sier Fagermo, som hadde en lett økt med laget dagen før kamp.

Men formasjonen betyr at han holder fast ved lagene i de to siste kampene med det unntak at Simen Juklerød kommer inn igjen på venstrebacken etter å ha sonet det røde kortet han fikk mot Lillestrøm.

Opp med stabiliteten

Seedy Jatta er frisk igjen etter skaden han måtte ut med mot Haugesund og starter på topp. Magnus Riisnæs blir indreløper etter to sterke bortekamper med skudd i stolpen på Lerkendal og scoring på Haugesund stadion.

– Nå har vi gjort tre bra kamper på rad, men vi må vise hva vi kan på hjemmebane. Det er her vi må ta mange poeng, sier Fagermo.

For skal Vålerenga bli det topplaget de alltid har drømt om å være ligger en av nøklene i å gjøre hjemmearenaen til et fort.

HamKam kommer til Initility med tre strake tap og 1–13 i målforskjell, men den siste kampen mot Tromsø (1–2) ble veldig spesiell. Kanskje hadde HamKam et mål inne som aldri ble dømt og på overtid fikk keeper Marcus Sandberg rødt kort og straffespark imot seg for sin merkverdige nedslagning av motstander med ball. Det betyr at den tidligere VIF-keeperen må bli hjemme.

Reservekeeper Lars Larsson Jendal får dermed oppgaven på Intility.

Magnus Bech Riisnæs er i VIFs startellever igjen. (Pål Karstensen)

Største tall siden 2009

Vålerenga solgte ut Intility, og kunne sikkert fått over 20.000 tilskuere mot Lillestrøm 1. mai, men Intility har sin begrensning på 16.500.

Nå opplever også VIF den økte oppmerksomheten rundt norsk fotball.

Prognosene viser at det kan bli solgt 100.000 billetter samlet i tirsdagens åtte elitekamper.

– Vi har fått servert ekstremt underholdende fotball denne sesongen, og klubbene har vært utrolig flinke til å fylle setene. Vi merker at det er stor oppmerksomhet og entusiasme rundt norsk fotball om dagen. Den følelsen tar vi med oss inn i 16.-mairunden, sier kommersiell leder Pål Breen i Norsk Toppfotball. Også han har en fortid i VIF.

Lerkendal og Brann Stadion er driverne i dette, der det allerede er utsolgt. Totalt er billettsalget opp 30 prosent for 16. mai-kampene, sammenlignet med i fjor.

PS. Petter Strand er i VIFs startellever, men der kan eventuell fødsel endre situasjonen.

