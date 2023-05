VIF-børsen: Han var Vålerengas beste i overkjørselen over HamKam

MAGNUS SJØENG – 5. Lite å gjøre i starten av kampen, men hadde en god redning på skuddet fra Kristian Onsrud halvveis ut i første omgang. Ellers god i feltarbeidet, og plukket ned de innleggene han skulle.

PETTER STRAND – 5. Spiller back som om han ikke har gjort noe annet hele livet. Full kontroll defensivt, om en ikke like aktiv på høyresiden som Juklerød var på motsatt back. Leverer aldri en dårlig kamp uansett hvor på banen han spiller.

STEFAN STRANDBERG – 5. God til å treffe med pasningene gjennom ledd innledningsvis, som ga VIFs mer offensive spillere rom. Så også ved det første målet. Litt uvøren i pasningsspillet til tider, som ga HamKam et par brudd. Langt fra hans travleste dag på jobben.

HENRIK HEGGHEIM – 5. Hadde ganske lite å gjøre gjennom store deler av kampen, da det ikke var mye HamKam hadde å komme med. Tok med seg ballen gjennom midtbaneleddet et par ganger. Stødig defensivt, og fikk klarert ut det som kom hans vei.

SIMEN JUKLERØD – 6. Tilbake igjen etter to kampers karantene. Aktiv offensivt i starten, med flere gode initiativ og et lurt skudd som ble slått ut til corner. Fikk assist da han løftet et innlegg fint på bakerste stolpe til Jatta før 1-0-målet. Sammen med Bjørdal god i gjenvinningen høyt i banen.

HENRIK BJØRDAL – 7. God til å ta opp posisjoner i det såkalte mellomrommet mellom HamKams midtbaneledd og forsvarsledd. Førte til at Strandberg flere ganger klarte å spille gjennom ledd, som skapte sjanser for Vålerenga. Sammen med Juklerød god i gjenvinningen høyt i banen. Som ved 3-0-målet, der han vant igjen ballen, vendte opp og skjøt via en HamKam-spiller og stolpe inn. Kunne blitt tomålsscorer på tampen.

ODIN THIAGO HOLM – 6. Gjorde akkurat det han skulle i dagens kamp, da han lå dypt på midtbanen og strødde pasninger fremover i banen. God skjerm foran forsvarsleddet. Involvert i både det første og det andre målet, da han satte i gang det første angrepet etter pasning fra Strandberg. Slo også ballen ut til Ofkir før mål nummer to.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5. Fikk fornyet tillit fra start etter FKH-kampen, og skuslet heller ikke denne gang vekk sjansen. Tar gode og trygge valg, som minimerer risikoen for brudd, uten at det ødelegger rytmen i spillet. Veldig fotballklok tross sin unge alder. Ut etter timen spilt.

DANIEL HÅKANS – 7. Vanskelig å stoppe når han først er i gang med dribleraidene sine. Ikke alltid at det lykkes, men skaper ubalanse og trekker på seg folk. Godt løp før det første målet som gjorde at Jatta fikk stå helt alene. Enda bedre løp inn på blindsida av HamKam-spillerne før han pirket inn 2-0-målet. Kastet seg inn i en klasseblokkering like før pause. Av med krampe fem minutter før slutt, til stående applaus.

SEEDY JATTA – 6. Rista av seg småskaden han fikk borte mot Haugesund, og fortsatte der han slapp med å heade inn 1-0-målet etter 18 minutters spill da han trakk seg fint fri på bakerste stolpe. God i oppspillsfasen, og jobber godt på topp, men egentlig ganske lite involvert. Ut like før slutt.

MOHAMED OFKIR – 6. Sedvanlig aktiv fra sin kantposisjon i starten, og et uromoment konstant. Smart innlegg bak HamKam-forsvaret før 2-0-målet. To store muligheter til å sette 3-0 på overtid av den første omgangen, etter kraftig rot i HamKam-forsvaret, men begge ble reddet på strek. Ut 20 minutter før slutt.

Fredrik Oldrup Jensen, Jacob Dicko Eng, Aleksander Hammer Kjelsen og Jones El-Abdellaoui spilte for lite til å bli vurdert.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 7

Vålerenga – HamKam 3-0 (3-0)

Intility Arena, 13.752 tilskuere

Mål: 1-0 Seedy Jatta (18), 2-0 Daniel Håkans (24), 3-0 Henrik Bjørdal (45)

Gult kort: Henrik Bjørdal, Vålerenga

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Petter Strand, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Petter Strand – Magnus Bech Riisnæs (Fredrik Oldrup Jensen fra 62.), Odin Thiago Holm, Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Jones El-Abdellaoui fra 87.), Seedy Jatta (Aleksander Hammer Kjelsen fra 88.), Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 69.)

---

