VIF-kaptein Strandberg: - Vi har tøffere situasjoner på vår oppvarming enn det som ga rødt kort

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Tap 3–4 på overtid er et resultat som satte seg i ryggmargen på VIF-spillerne. Men prestasjonen bak resultatet hjalp på den verste skuffelsen. Laget var nær 4–2 da Aaron Kiil Olsens mål ble annullert sent i andre omgang.

– Helt feil avgjørelse, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

I stedet måtte han se nederlaget komme i siste spilleminutt av de seks tillagte minuttene i Norges heteste derby.

Stolt kaptein, tross alt

Kaptein Stefan Strandberg var verken sint eller opprørt, men var stolt over at laget hadde bidratt til årets mest forrykende kamp i norsk fotball.

Det røde kortet til Simen Juklerød fikk selvsagt stor betydning. Å bli redusert til ti mann merkes i en slik heksegryte.

– Jeg vil ikke være for bombastisk den ene eller andre veien. Men jeg synes det er synd lista legges der i en slik type kamp. Vi har verre situasjoner på vår egen oppvarming enn dette, sier VIF-kapteinen til Dagsavisen.

VAR måtte gripe inn for å hjelpe dommeren å se at det var rødt kort.

TV2-ekspert Henning Berg mente det kun var gult kort, også etter å ha sett situasjonen i mange repriser. Det viser at VAR heller ikke er fasit.

– Klarer man å analysere dette fornuftig? Dere får applaus fra Klanen tross tap etter tomålsledelse?

– Vi leverer en fantastisk første omgang, kanskje en av de beste i norsk fotball i år, uansett lag. Vi er gode i gjenvinning og står høyt. Hvis vi gjenskaper dette, blir det poeng, sier han.

Stefan Strandberg, dommer Kristoffer Hagenes, Henrik Bjørdal og Mohamed Ofkir etter at dommer har bestemt seg for å sende Simen Juklerød i dusjen. (Javad Parsa/NTB)

Blir noen læringspunkter

For han vet at Vålerenga nå ligger terdje sist på tabellen med sine tre poeng.

– Og vi står bra imot etter pause, de skaper ikke mye. De får to drittmål på slutten, den ene går på innsiden av foten til keeper Sjøeng, sier han.

– Oppsummert?

– Fantastisk spill før pause, i andre omgang har vi bra moral med ti mann, så sitter vi plutselig igjen med ingenting. Jeg er gammel nok til å være fornøyd med første omgang og moralen etter pause. Så er det noen læringspunkter vi må ta med oss.

– Hvordan opplever du slike kamper?

– Jeg blir ekstremt gira av sånne matcher. Jeg hadde aldri tapt for Lillestrøm før. Supporterne lager en ramme på høyt europeisk nivå. Det er gøy for norsk fotball. Jeg har spilt mange kule matcher, men dette var det internasjonalt snitt over, sier han.

Også Stefan Strandberg fikk krampe i sluttfasen.

Nå er neste oppgave Rosenborg i Trondheim lørdag kveld for laget som ligger tredje sist på tabellen.

