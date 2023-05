VIFs jubelkveld. Men kapteinen burde egentlig ikke spilt

LERKENDAL STADION (Dagsavisen): Rosenborg skapte knapt en målsjanse mot et VIF-lag som måtte bytte begge backene. Stefan Strandberg sier til Dagsavisen at han egentlig ikke burde spilt. Og vurderte å gi seg i pausen, men det kunne han jo ikke når halve forsvaret forsvant. Likevel holdt reserveløsningene til en seier som økte krisemaksimeringen rundt Kjetil Rekdal i Trondheim.

Lerkendalpublikummet pep mot sine egne. Klanen feiret med bluss og omfavnelser. Det ble en magisk lørdagskveld i Trondheim for dem som tok turen.

Dag-Eilev Fagermo er et bredt glis der han kommer ut i mediesonen. – Jeg har vel aldri opplevd at Rosenborg nesten ikke skaper en målsjanse på Lerkendal og jeg har vært her ganske mange ganger, sier Fagermo før han skal starte på den lange, men gledelige bilturen hjem. I fjor endte de to kampene mot Rosenborg 0–3 og 0–4. Men alle ser jo at årets Rosenborg-årgang ikke er i nærheten av noe som helst.

Stefan Strandberg er glad det er lenge til neste kamp. (Ole Martin Wold/NTB)

– Jeg synes synd på spillerne som får pipekonsert mot seg i tredje hjemmekamp på rad, sier tidligere VIF-trener Kjetil Rekdal litt lenger bort i korridoren. Han svarer rakrygget på alle kritiske spørsmål lokalmediene kommer med. Dette er han vant til. Men laget han leder er i villrede. Kanskje han selv også.

Vålerenga er ikke i villrede. Men Fagermos ønske om kontinuitet i lagoppstillingen blir ikke innfridd. Reserven for utviste Simen Juklerød fra forrige kamp, Leonard Zuta, måtte forlate trønderplenen etter et drøyt kvarter. Da måtte VIF-potet nummer en, Petter Strand inn i vikarjobb som venstreback igjen som venstreback, mens Magnus Bech Riisnæs kom inn som indreløper.

Og som om ikke det var nok måtte Vegar Eggen Hedenstad bæres ut med en skulderskade. Han ble kjørt til sykehus med skulderen ute av ledd. Da måtte VIF-potet nummer to, Henrik Bjørdal ned som høyreback. Fredrik Oldrup Jensen kom inn og dannet en stopper-trio bak der. For Stefan Strandberg har ikke trent med ball en eneste gang den siste uka og sier sjøl at han kanskje ikke burde spilt. Med en bredere stall ville han stått over.

– Vi spiller ingen fantastisk fotballkamp, men se hvordan backvikarene løser jobben. Det er imponerende, sier Stefan Strandberg til Dagsavisen og legger til at han ikke kan garantere at han kan trene med laget neste uke heller. Hva han plages av er en privatsak.

For all del. Dette var ingen toppkamp. Dette var ikke prestasjoner på øverste hylle fra noen av lagene. Dette var en kamp som var preget av tabellsituasjonen. Begge lag var forsiktige. Rosenborg hadde satt inn Per Ciljan Skjelbred fra start for første gang i år for å få litt mer rutine i et lag som også har André Hansen og Markus Henriksen med vinnergener fra Rosenborgs storhetstid.

Dag Eiliv Fagermo takker Mohamed Ofkir for scoring og sterk kamp på Lerkendal. (Ole Martin Wold/NTB)

Men dette var et lag Vålerenga kunne angripe og kanskje herje med. Det så vi ikke antydninger til før Daniel Håkans viste sine dribleegenskaper etter drøye halvtimen og skapte kampens til da morsomste angrep. Hvorfor ikke mer av dette?

Vi fikk svar! Og da kom Henrik Bjørdals på et herlig 50-metersløp og la innlegget som Mohamed Ofkir startet helt riktig på, kom seg foran Rosenborg-forsvaret og banket laget i ledelse rett før pause. Klanen, som var tett samlet på det trenge bortefeltet, fikk sine drømmer innfridd.

Så var det Seedy Jattas tur og avgjorde hele oppgjøret etter pause. Han har et rykk og en spenst som RBK-forsvaret ikke kunne matche. Derfor headet han inn 2–1 og skapte straffesparket til 3–1. Banens ener. Seieren var i boks. Det ble sagt på forhånd at taperen i denne kampen ville være i dyp krise. Det loddet trakk Rosenborg, men de har like mange (få) poeng som Vålerenga, men har en kamp mer spilt.

Også neste helg skal VIF på tur, til bortekamp mot Haugesund. På naturgress igjen. Yndlingsunderlaget til Stefan Strandberg. - Ja, da må jeg kanskje spille igjen, gliser han.

