Vålerengas forspilte sjanse

Vålerenga hadde ikke slått FK Haugesund i måkebyen siden 2019 i seriespillet, men mot slutten av lørdagens oppgjør grep VAR-rommet inn og ba dommer Sigurd Kringstad ta en titt etter at VIF-profilen Bjørdal gikk ned i FKH-boksen. En gyllen sjanse var på trappene.

Pipeblåseren pekte resolutt på straffemerket, Bjørdal skrittet selvsikkert opp til ellevemeteren, men en kjemperedning av Egil Selvik i FKH-buret nektet midtbanemannen scoring. Bjørdal rev seg i håret av skuffelse etter straffemissen.

En trepoenger borte mot FKH, etter 3-1-oppturen mot Rosenborg på Lerkendal sist, ville vært en perfekt fortsettelse for Dag-Eilev Fagermo og hans VIF-mannskap. I stedet måtte de blå- og hvitkledde reise hjem fra Haugesund-tåka med ett poeng i sekken. Isolert sett ikke det verste resultatet – Bjørdal poengterte til Dagsavisen før matchen at FKH alltid er en ekkel motstander å møte på naturgresset i måkebyen.

Klarer VIF å følge opp tre poeng mot RBK og ett mot FKH med seier mot HamKam 16. mai, vil nok Fagermo være fornøyd med trenden den siste tiden. Det han nok ikke er så fornøyd med, er å ha nok et navn på skadelisten. Seedy Jatta måtte ut med ankelskade åtte minutter før pause. Farten hans ble savnet i resten av oppgjøret.

Kontinuitet, kontinuitet, kontinuitet. Vålerenga-trener Fagermo har gjentatt seg selv mange ganger i vinter og i sesonginnledningen. Han har pekt på hvor lite han har fått bruke sin foretrukne ellever.

Mot FKH var det igjen utfordringer, også før start. Vegar Eggen Hedenstad måtte ut med skade mot Rosenborg sist, noe som gjorde at Petter Strand ble trukket ned som høyreback mot FKH. Magnus Bech Riisnæs, som var en av VIFs friskeste i sesongoppkjøringen, kom inn på midten og kvitterte sågar med scoring via vertenes Kevin Krygård. Lovende av unggutten.

Hedenstad-skaden tvang uansett fram nok et uønsket posisjonsbytte for Fagermo, etter oppløftende spill mot Lillestrøm (3-4-tap) og den nevnte seieren mot Rosenborg sist. Og vondt ble altså til verre på skadefronten i måkebyen lørdag: Seedy Jatta måtte ut med skade etter å ha blitt klippet ned av Krygård, som VIF tidligere har hatt i kikkerten.

20 år gamle Jatta hadde vist kjempeform de to siste kampene før FKH, noe som sammenfalt med gode Vålerenga-prestasjoner. Mål og målgivende mot Lillestrøm, samt et imponerende hodestøt som ga mål mot Rosenborg sist, bar bud om noe stort fra angrepstalentet. Derfor er det så synd for VIFs del at lørdagens ankelskade kan holde Jatta en stund på sidelinjen. Heldigvis ga trener Fagermo uttrykk for at det ikke virket alvorlig for unggutten da TV 2 spurte VIF-treneren om skaden i pausen.

Nå er det Kamma som gjelder for VIF på fotballens festdag. Der blir full pott viktig for Fagermos mannskap.

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

FK Haugesund – Vålerenga 1-1 (0-0)

Haugesund stadion, 4.253 tilskuere

Mål: 1-0 Bilal Njie (61), 1-1 Magnus Bech Riisnæs (65)

Gult kort: Julius Eskesen, FK Haugesund.

Dommer: Sigurd Kringstad, Valder IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Petter Stand, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Leonard Zuta – Magnus Bech Riisnæs (Fredrik Oldrup Jensen fra 67.), Odin Thiago Holm, Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Jacob Dicko Eng fra 67.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 37.), Mohamed Ofkir

