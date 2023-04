0-2 for Lise Klaveness og Norge. Men kampen fortsetter

Det er lett å bruke enkle fotballmetaforer om Lise Klaveness langskudd i forsøket på å komme inn i Uefa-styret, forsamlingen som leder den europeiske fotballen. Skuddet gikk i beste fall høyt over mål. Men onsdagens seanse viser hvilke krefter man skal nedkjempe. I Uefas 54 medlemsland er ikke kjønnsfordeling viktig, men geografi og bekjentskaper.

Den korte valgkampen har skapt dårlig kjemi mellom danskenes fotballpresident Jesper Møller og Lise Klaveness. Møller har kontaktnettet på plass, er leder av den gamle skolen og fikk nest flest stemmer (44) i sin søken etter gjenvalg. Klaveness fikk 18 og endte nest sist av de elleve kandidatene som stilte opp for de sju plassene. Også ukraineren Andrij Pavelko, som er under etterforskning for korrupsjon, fikk 13 flere stemmer enn Klaveness.

Med også Sveriges Karl-Erik Nilsson inne som første visepresident ble det nok for mye nordisk for Uefas 54 medlemsland. For i denne forsamlingen spiller geografi en stor rolle. Mye større enn kjønn eksempelvis. Lise Klaveness kunne tatt kampen om den kvoterte kvinneplassen som gikk til waliseren Laura McAllister. Det var het rett å avstå fra det. Det er jo smått utrolig at det er kvotert inn en kvinneplass til de 20 personene som skal inn i styret. Detter er en forsamling av og for menn. Som også bestemmer over Europas største kvinneidrett.

Klaveness var på sin første Uefa-kongress og hun vil fortsette kampen. En annen debutant var Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt i egenskap av fersk svensk fotballpresident. De fikk begge et interessant innblikk i hvordan en verden av kulturforskjeller også er synlig i den europeiske delen av fotballen. En av mange erfaringer Lise Klaveness har gjort er at hun av mange oppfattes som en aksjonist, en bokstavelig talt rød klut i en dresskledd forsamling. Så handler veien videre om taktisk klokskap samtidig som budskapet må være klart. Det handler ikke bare om kvinnekamp, men hvordan fotballen drives, økonomisk og sosialt.

Det første nederlaget kan være verre å snu til seier. Mesterskapene for kvinner er blitt så populære at et EM eller VM har vokst ut av Norge. Vi har rett og slett ikke arenaer som er store nok. Og det er ikke i vår ånd å bygge et digert anlegg bare for å¨huse et mesterskap. Og å fordele et EM på fire land er antakelig to for mye. Ved neste korsvei er det kanskje Sverige og Danmark som kan søke dette sammen.

Slovenske Aleksander Ceferin leder Uefa videre. Han gikk til hardt angrep mot fotballens grådigste ledere og deres ønsker om en europeisk superliga. Selvfølgelig måtte Fifa-president Gianni Infantino hilse møtet selv om det er her han har sine argeste kritikere. Håndtrykket etterpå mellom Uefas og Fifas toppledere var ikke det hjerteligste vi har sett. Men de styrer verdensfotballen. Norge er foreløpig bare i salen. Men Lise Klaveness er i hvert fall synlig på banen. Stemmetalene vil øke etter hvert, men i denne verdenen varer kampene mye lenger enn to ganger 45 minutter.

