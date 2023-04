Klaveness langt unna i Uefa-valget – fikk ikke plass i styret

Det er klart etter at stemmene er talt opp på Uefas kongress i Lisboa. Klaveness var en av elleve kandidater til i alt sju åpne styreplasser, hvorav fire kandidater stilte til gjenvalg.

Hun fikk 18 stemmer, og det var nest færrest i feltet. Den siste styreplassen gikk til den omstridte ukraineren Andrij Pavelko med 31 stemmer.

– Først må jeg bare gratulere kollegene som ble valgt. Vi gikk inn i dette vel vitende om at det ville bli krevende å bli valgt inn. Jeg har hatt egne samtaler med om lag 50 fotballpresidenter rundt i Europa de siste ukene. Det har vært mange vanskelige, mange fine, mange lærerike samtaler som jeg ikke ville vært foruten, sier Klaveness i en pressemelding.

Var pessimist

– Jeg følte et stort ansvar for å stille til valg som første kvinnelige president i historien. Jeg gjorde det også fordi jeg vet jeg tåler godt et tap nå. Kampanjen har i seg selv bidratt til endring, legger hun til.

Den norske fotballpresidenten var den eneste kvinnelige representanten som gikk for en av de åpne plassene. Det er også satt av et eget kvinnesete blant de 20 medlemmene, og der ble waliseren Laura McAllister valgt inn.

Klaveness var smått pessimistisk rundt egne sjanser før valget, blant annet fordi flere andre nordiske fotballpresidenter er med i styret eller stilte til valg.

Hun hadde samtidig støtte fra store fotballnasjoner som England og Tyskland, og NTB erfarer at også Sverige stemte på henne i onsdagens valg.

– Dette er ikke slutten, dette er starten. Vi kjører på videre med uforminsket styrke mot neste valg, sier 41-åringen.

Hemmelig valg

Styrevalget foregikk slik at hver av Uefas 55 medlemsnasjoner fikk stemme på én kandidat til hvert av de sju nye styrevervene.

For øvrig stilte Uefa-president Aleksander Ceferin til gjenvalg uten motkandidater. Det samme gjaldt McAllister og tyskeren Hans-Joachim Watzke, som erstatter sin landsmann Rainer Koch i styret.

Da Klaveness snakket med norsk presse i Lisboa tirsdag ettermiddag, kunne hun fortelle at Norges Fotballforbund ennå ikke hadde bestemt seg for hvem de skulle stemme på, eller om de skulle bruke alle sju stemmene.

– Nei, det har vi faktisk ikke. Jeg mailer fram og tilbake med styret, og så prøver vi å lande det. Vi kommer til å holde hemmelig hvem vi stemmer på.

Haster

Klaveness og Norges Fotballforbund bestemte seg i januar for å gå for et av styrevervene i det europeiske forbundet, blant annet fordi de mener det haster å få økt kvinnerepresentasjonen i global fotballedelse.

Hun har hatt samtaler med så å si alle europeiske fotballpresidenter inn mot valget og beskriver det som en meget positiv erfaring. Men hun hadde ikke regnet med å få nok støtte til å bli valgt.

– Jeg visste at det ville bli vanskelig når jeg valgte å stille til en av de åpne plassene. Jeg er nok fortsatt der at det er mindre sannsynlig at jeg kommer inn enn at jeg ikke gjør det. Men det er jo helt klart et håp, sa hun til NTB før avreise til Lisboa.