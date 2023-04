Her er de ti billigste landene sør i Europa

Med sterk prisvekst og økt rente har de fleste mindre å rutte med i år enn før, og ferien kan fort bli dyr. Vil man på ferie til utlandet i år, hjelper det heller ikke for nordmenn at det har vært en sterk prisvekst også i andre land, og at kronekursen er svak.

Som Dagsavisen skrev nylig, gir svak krone dyrere ferie, også i land som har vært mye billigere enn Norge lenge.

− Kronen er historisk svak. Det var kun en liten periode under pandemien at kronekursen var svakere. Euroen kostet under 10 kroner i årene før pandemien, en kurs den også holdt seg på store deler av fjoråret, men i det siste har den vært nærmere 11,3 kroner. Det er svekkelse på nesten 15 prosent, sa sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Dagsavisen.

Billigste land i sør

Men i hvilke land kan man få mest for pengene i dersom man ønsker seg langt sørover i Europa? Numbeo, en database som har oversikt over levekostnader i ulike land, har basert en liste på prisen på blant annet restauranter, matbutikker og transport.

Listen under er basert på Numbeos oversikt over nivået på levekostnader i land i Sør-Europa. Dagsavisen har kontrollert listen med en oversikt fra EUs statistikkbyrå Eurostat over prisnivået i EU-land, EØS-land, EU-kandidatland og ett potensielt kandidatland. Ut fra disse to oversiktene er disse de ti billigste landene i den sørligste delen av Europa (* se nærmere forklaring nederst):

De aller billigste:

Kosovo

Kosovo er ikke et vanlig reisemål for turister i Europa, men er et av de aller billigste landene å dra til. Her fra en konkurranse for stuping fra høyder i Gjakova. (ARMEND NIMANI/AFP)

Det aller billigste landet i Sør-Europa, ifølge Numbeos oversikt. Mange forbinder Kosovo med krigen som raste i 1998/1999. Men det er et trygt land å besøke, med få turister og lave priser, skriver The Guardian. Det har ingen kystlinje, men derimot nydelige badekulper i fjellene.

Tyrkia

Turister på en strand i Adrasan vest for Antalya, Tyrkia. (Burhan Ozbilici/Ap)

Tyrkia er fortsatt et av de billigste landene for å reise til sør på kontinentet, og har en lang kystlinje mot Middelhavet som tiltrekker seg mange turister hvert år. (Tyrkia ligger delvis i Europa og delvis i Asia).

Nord-Makedonia

Ohridsjøen er et populært feriested i Nord-Makedonia. (ROBERT ATANASOVSKI/AFP)

Ligger nord for det mye mer kjente ferielandet Hellas. Et land med mange fjell. Har ingen kystlinje, men derimot to store innsjøer med mange fine feriesteder.

Bosnia-Hercegovina

Mange besøkende kommer til den kjente broen i Mostar, Bosnia-Hercegovina hvert år. Her fra en stupekonkurranse. (ROMINA AMATO/Afp)

Nabolandet til Kroatia forbindes av mange med krigen på 1990-tallet, men er nå et fredelig land. Reiseguiden Lonely Planet trekker fram den nydelige naturen, vakre gamle slott, rafting i elvene og flotte fosser som noe av det flotteste med landet.

Serbia

Turister går ved Kalemegdan-festningen i Beograd i Serbia. (Darko Vojinovic/AP)

«Mangfoldig, gjestfritt og masse gøy – alt du aldri har hørt om Serbia er sant», skriver reiseguiden Lonely Planet. Serbia er ikke et typisk feriested for mange europeere, men har mye å by på, ifølge guiden.

Albania

Albania kan by på vakre strender og lave priser. Her fra Llaman nær byen Himare. (GENT SHKULLAKU/AFP)

Albania er en av Europas best bevarte hemmeligheter som ferieland, mener reisesiden Planetware, og viser til mange historiske severdigheter, nydelig natur og en lang kystlinje. Albania kan by på både vakre strender og lave priser.

Montenegro

Montenegro ligger ved Adriaterhavet og har mye fjellandskap. Her fra Kotor-bukta. (SAVO PRELEVIC/AFP)

Fjellandet Montenegro nyter også en fin kystlinje som gjør landet attraktivt på sommeren. Landet har veldig lave matpriser om man holder seg til lokal mat, ifølge Planetware.

Land som er billige, men noe dyrere enn landene nevnt over:

Portugal

Virus Outbreak Portugal Portugal er det billigste landet å reise til i Vest-Europa. Her fra en strand nær Cascais utenfor Lisboa. (Armando Franca/AP)

Det billigste landet å dra til i Vest-Europa, og samtidig et av de mest populære ferielandene i Europa, med sin lange kystlinje både mot vest og sør.

Kroatia

Turister spaserer rundt i Dubrovnik i Kroatia. (SAVO PRELEVIC/AFP)

Det populære ferielandet med enormt lang kystlinje og mange øyer er fortsatt et relativt rimelig ferieland sør i Europa.

Slovenia

Turister på cafe i Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. (Darko Bandic/AP)

Det lille landet som ligger nord for Kroatia grenser til Italia, Østerrike og Ungarn i nord. Landet har mye fjell og skog, men mange turister kommer for å feriere ved korte kystlinjen mot Adriaterhavet.

* Kosovo figurerer kun i Numbeos oversikt, og Tyrkia kun i Eurostats oversikt. Sør-Europa er her definert som landene som ligger ved Middelhavet samt landene på Balkan som ligger lengst mot sør.

