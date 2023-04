Her i vest kødder vi ikke med Røkke

Kirsti Bergstø ble så klart tolket vrangvillig da hun ba Kjell Inge Røkke om å ryke og reise. SV-lederen siktet til billige fiskerikvoter i nord, men reaksjonene var unisone i Aker-land. Røkkes konglomerat med Aker BP og Aker Solutions er noen av de viktigste industrielle nervetrådene fra Eigersund til Verdal. Når Aker-selskapene snart skal inn i et nybygg til to milliarder kroner i Jåttåvågen sør i Stavanger, svever Røkkes ånd over det forhenværende byggeområdet for Nordsjøens betongplattformer. «Hun har null peiling på verdiskapning. Skremmende av en nyvalgt SV-leder. Håper arbeidsfolk holder seg langt unna den gjengen der!» utbrøt Aker-tillitsvalgt Hilde Karlsen, forhenværende Ap-politiker og nåværende Høyre-politiker i Stavanger om Bergstøs tale.

Siden oppkjøpet av Kværner for over 20 år har vestlendingene gjort som fagforeningskjempene Atle Tranøy og Rolf Utgård og levd med og av Røkke i gode som dårlige dager. Hans uttalte tro på sosialdemokratiet har nok vært mer strategisk enn reelt fundert; viktigst for vestlendingen er at Røkke passer landsdelens kapitalistiske ideal. Røkke er self made, begynte på dørken, jobbet seg opp fra fiskeslo til oljeplattformer og skapte tusenvis av arbeidsplasser. Vestlendingen kjenner seg igjen i den dårlig utdannede praktikeren Røkke. I Rogaland er det relativt sett langt færre med høyere utdannelse enn i Oslo – 11,1 prosent mot 22,8 prosent tar en lang høyskole- eller universitetsutdannelse. De akademiske forbildene er få, de praktisk orienterte minirøkkene med raske penger langt flere. Derfor nytter det ikke å kødde med Røkke hvis du skal vinne valg vestpå.

Mens Jonas Gahr Støre kommer fra gammel kapital er Jan Christian Vestres familiebedrift etter klassisk, vestlandsk oppskrift – selv om de forlot Haugesund da den nåværende næringsministeren var ett år. Å bygge opp et firma, gå på en smell eller to for så å skape en formue, er en historie som rimer på utallige andre vestpå. Leverandørindustrien til oljå kom fra et sted, slik som Aarbakke på Bryne. Det som var en hesteskosmed i 1918 ble til olje- og gassleverandør hundre år senere. Selvsagt kødder ingen med Inge Brigt Aarbakke, mannen som tok firmaet fra mekanisk verksted til verdensledende høyteknologi. Aarbakke må tilgis for at han har pepret produksjonslokalene med navnene på eksspillere fra den fallerte fotballklubben Bryne FK, men industristrateger i vest forstår seg på å spille på patriotisme. For Vestres likemenn- og kvinner på Vestlandet vil ryke og reise-utsagn og ønsker om å flå de rike være absurd. Du flår ikke den som gir deg jobb og betaler for idrettsanlegget i bygda. Kjell Inge Røkke har for lengst vokst seg ut av Molde, Vestlandet og nå også Norge, men han er fremdeles jobbskaperen. Slike er det mange av.

I disse dager slåss elbilladerselskapet Easee for livet etter at det svenske Elsäkerhetstilsynet kom med anklager om mangelfullt jordfeilvern. Sverige har innført salgsstopp, Elkjøp har sluttet å selge laderne og Easee må hente inn mellom en halv og en hel milliard i egenkapital samt permittere 138 ansatte. Easee og frontfiguren Jonas Helmikstøl er den moderne, fornybare vestlandsdrømmekapitalismen. Helmikstøl hoppet av fra Zaptec, et annet lokalt ladeselskap, for å etablere Easee for fem år siden. Tre ansatte er blitt 500 ansatte, Easee ble Europas største elbilladerselskap, omsetningen er over milliarden og Helmikstøl er i hvert fall på papiret blitt milliardær. Midt i oljebeltet på Forus ble Easee det kuleste stedet å jobbe i Stavanger-regionen. Selskapet har ikke tradisjonell HR-direktør, men «Head of love», de ansatte mediterer sammen og bedriftsfilosofien sies å være basert på kjærlighet. «Det vi ønsker, er å etablere kjærlighet som en felles sannhet i verden», sa Helmikstøl til D2 i 2021. Turbokapitalisme og new age i skjønn forening og endelig et fornybarselskap som kan tjene store penger. Om Easee har gjort noe galt eller ikke er opp til tilsynsmyndighetene å avgjøre, men det svenske Elsäkerhetstilsynet er blitt den nye fienden. Angrepet på Easee er et angrep på en region, og standupkomikeren Rune Bjerga er blitt billaderselskapets fremste forsvarer.

Like lite som en SV-leder kan be Røkke ryke og reise, like lite kan svenskene komme her og kødde med Easee.

