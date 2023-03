Selvmål fra BBC

Utenfor hovedkvarteret til BBC i London står det en prisbelønnet statue av George Orwell fra 2017. Meislet inn i murveggen bak står et sitat av forfatteren, som kringkasterens selvvalgte journalistiske credo: «Hvis frihet betyr noe som helst, må det bety retten til å fortelle folk det de ikke ønsker å høre».

Når programleder og tidligere landslagsspiller Gary Lineker gjorde akkurat dette, og snakket regjeringen midt imot med et budskap de ikke ønsket å høre, fikk han rett og slett sparken. BBC hevdet han gikk for langt da han på sin private Twitter-konto med nær ni millioner følgere mente at den britiske, konservative regjeringen begikk overgrep mot noen av verdens mest sårbare mennesker. Lineker skrev at landets nye flyktningpolitikk er brutal og uttrykkes i et språk «ikke ulikt det som ble brukt av Tyskland på 1930-tallet».

Det er jo vakkert på så mange vis

Nazi-linken gjorde vondt for mange konservative politikere som ropte ut og krevde represalier for Lineker. Regjeringen sa uttalelsen var uakseptabel. BBC-direktør Tim Davie, selv tidligere konservativ politiker, tok superstjernen Lineker av skjermen. Toppsjefen har bare hatt jobben i et par år, men har rukket å bli kontroversiell på grunn av sin bakgrunn og forsøk på å rydde opp i statskanalens omdømme som venstreorientert og politisk korrekt − woke.

BBC og Davie fikk ingen reserver til å steppe inn for Gary Lineker. Stjerne etter stjerne sa nei til å lede den legendariske Match of the Day-sendinga på BBC lørdag, og verdens mest kjente allmennkringkaster måtte skrinlegge det meste av sin fotballsending. Det er jo vakkert på så mange vis.

Det er både et sterkt uttrykk for lojalitet til Lineker som kollega (i en bransje der man ville trodd at mange nok ville sett på det som en karrieremulighet), men også støtte til hans klare melding om at regjeringen fører en grusom politikk. Men det er også uttrykk for at Lineker må ha rett til å ytre seg, som et engasjert menneske og journalist. Også om politiske spørsmål.

BBC står svært svekket tilbake. De ga etter for politisk press. Det britiske journalistforbundet er vært skarpe i sin kritikk, og kringkasteren står igjen som forsvarer av en brutal flyktningpolitikk. Davies kamp mot den nasjonale kjæledeggen Gary Lineker er ikke gitt å ende med seier til han og BBC. Mandag kom meldinga om at Lineker var tilbake på BBC-laget. Men det største spørsmålet gjenstår, hva skal kanalens ansikter utad kunne si og stå for? Kringkasteren hevder de ikke vil nekte Lineker å ha meninger, men vil ikke at han skal uttale seg om «partipolitiske spørsmål eller politiske kontroverser».

Det betyr i praksis at man kan være løs kanon og si de mest vanvittige ting (og støtte konservative politikere som Boris Johnson), som tidligere BBC-profiler som Jeremy Clarkson eller Alan Sugar har gjort i øyrikets tabloidaviser, bare man ikke sier noe om alvoret verden står i. Om behandling av flyktninger. Av mennesker. Og om moralsk rett og galt.

Ifølge BBC rykker Linekers stillingtaken ved journalistikkens troverdighet og krav om objektivitet og nøytralitet. Selv om regjeringens politikk er svært kontroversiell og ifølge FN bryter med internasjonale lover. Erkebiskopen av York beskriver lovforslaget som «grusomhet uten grunn», umoralsk og inkompetent. Og jeg er rimelig trygg på hva George Orwell, BBCs forbilde, ville sagt. Han kunne sagt noe i retning av dette, en annen mye sitert maksime om journalistikk: Hvis noen sier at det regner og en annen sier at det er opphold, så er det ikke din jobb som journalist å sitere begge, men å se ut vinduet og rapportere det du ser.

Hva bruker vi stemmen vår til? Å gjøre som Lineker, å rope ut mot urett. Eller som Fox News-ankeret Tucker Carlson som i årevis har bygd opp Donald Trump, en han nå innrømmer å forakte, fordi han er good for business og har gjort Carslon til en vulgært rik og mektig mann. Hvor går grensene, som journalister og som ansatte?

