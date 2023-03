Zelenskyj: Vil diskutere trening av ukrainske piloter med Norge

Forrige uke besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen Ukraina. Der møtte de president Volodymyr Zelenskyj og en rekke andre sentrale ledere i den ukrainske regjeringen. På agendaen sto blant annet Norges militære støtte til Ukraina. I forbindelse med den norske delegasjonens besøk, ble det kjent at Norge og USA vil bidra med ytterligere to NASAMS-luftvernsystem til Ukraina, i tillegg til de to som allerede er levert.

– Dere har støttet oss siden dag én av den fullskalakrigen. Tusen takk for dette store skrittet – å kjempe sammen med oss mot aggresjon og for vår suverenitet og frihet. Vi setter pris på deres hjelp. Deres land har virkelig gjort mye for våre soldater slik at de er sterke på slagmarken, sa Zelenskyj til den norske delegasjonen, ifølge den statlige nettsiden til den ukrainske presidenten.

Etter møtet uttalte dessuten presidenten at de vil diskutere trening av ukrainske piloter med norske myndigheter.

– Vi begynner å snakke med Norge om mulighetene for et treningsoppdrag for våre piloter, sa han i en tale til det ukrainske folk fredag.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, i Kyiv forrige uke. (www.president.gov.ua )

– Jagerfly ble nevnt

Forsvarsministeren bekrefter til Dagsavisen at han har diskutert jagerfly med den ukrainske presidenten, men sier ingenting om trening av piloter.

– President Zelenskyj tok opp framtidige behov, og jagerfly ble nevnt. Dette har også Ukraina tatt opp bredt tidligere, blant annet i UDCG (en allianse med land som støtter Ukraina militært, journ.anm.). Vi vurderer hele tiden nye donasjoner til Ukraina, men kommenterer ikke konkrete fremtidige bidrag, sier han til Dagsavisen.

Dagsavisen har sendt en forespørsel til pressekontoret til den ukrainske presidenten, for å avklare hva Zelenskyj mente med uttalelsen, men ikke fått svar.

Ukrainske piloter på oppdrag i USA

Tidligere denne måneden rapporterte amerikanske medier, blant annet Politico og CNN, at to ukrainske piloter var i USA for å bli vurdert i hvor lang tid det vil ta en ukrainsk pilot å lære seg å fly et moderne, vestlig jetfly som F-16.

– Programmet innebærer å se hvordan ukrainske piloter planlegger og utfører oppdrag i flysimulatorer for å finne ut hvordan vi bedre kan gi råd til det ukrainske luftforsvaret, sa en amerikansk tjenesteperson til Politico.

Foreløpig foreligger det ingen konkrete planer, i hvert fall offentlig, om å donere F-16 jagerfly til Ukraina. Ukrainske myndigheter har dog vært åpne om at de ønsker seg flytypen til å forsvare seg mot Russland, og har blant annet sendt en formell forespørsel til Nederland om å få tilsendt F-16.

Volodymyr Zelenskyj og øvrige ukrainske ledere i dialog med den norske delegasjonen, som inkluderte forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. (www.president.gov.ua)

Flere treningsoppdrag i Norge

Norge har allerede trent opp ukrainske militærstyrker, blant annet gjennom Interflex-operasjonen i Storbritannia. Ukrainske styrker var også på norsk jord og fikk opplæring i NASAMS-luftvernsystemet i fjor. I januar meldte dessuten norske myndigheter at Forsvaret skal trene opp ukrainske spesialister i sanitet, skarpskyting og lagføring i løpet av 2023. Treningen vil ifølge Forsvaret finne sted i Trøndelagsområdet og skal gjennomføres i flere runder gjennom året.

Treningen skal ledes av Heimevernet.

– Det kreves gode militære kunnskaper for å drive en effektiv motstandskamp. Derfor er denne utdanningen viktig for ukrainerne, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef for Heimevernet.

Vil fortsette samarbeidet mellom Norge og Ukraina

Det ligger også an til at Norge bidrar med ytterligere støtte til Ukrainas militærstyrker fremover.

– Norge har gitt betydelig støtte til Ukraina etter invasjonen, og vil fortsette med det i årene som kommer, sa forsvarsminister Gram under besøket i Kyiv.

For perioden 2023–2027 er det politisk enighet på Stortinget om en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner. I 2022 bidro Norge med 10,7 milliarder kroner til det krigsherjede landet. Pengesummene inkluderer både militær og humanitær støtte.

President Zelenskyj mener det norske bidraget setter et godt eksempel for andre land.

– Generelt har vi oppnådd et ekstremt sterkt forhold til Norge på mange områder. Dette gjelder også våpen: Takket være Norge styrket vi vårt luftforsvar, artilleri og andre typer tropper, sa han under fredagens tale.

