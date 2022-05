OL-floka gjenoppstår

Idrettsledermøtet i Tromsø i helgen ga som ventet startskuddet for en ny OL-debatt i Norge. Og den overordnede konklusjonen er norsk idrett ganske samlet om: Det er logisk at verdens beste idrettsnasjon av og til arrangerer vinter-OL. Fredagens meningsmåling i VG og helgens behandling av spørsmålet i Tromsø, ga på langt vei klarsignal til å løfte spørsmålet videre. Idrettstinget neste år, som også skal velge idrettspresident, blir neste rundingsbøye.

Vi snakker om vinter-OL til Norge i 2030 eller 2034. Kanskje helst det siste. Konklusjonen til utvalget som har startet arbeidet under Mina Gerhardens ledelse, er at norsk idrett er klare for å starte en ny OL-prosess. Men det er langt fra denne forsiktige starten til at de politiske myndigheter velsigner det. Akkurat nå har verden større utfordringer enn å finne nye OL-byer.

At utskjelte IOC har forenklet kravene til søkerbyene, er riktig. Norge er i posisjon til å presentere et verdibasert og bærekraftig prosjekt med fokus på gjenbruk. Neste vinter-OL i 2026 er delvis et slikt konsept der arrangørbyen Milano skal bruke stort sett velkjente vintersportssteder i de italienske fjell. Men det er naivt å tro at man ikke vil måtte bygge noen ting nytt. Norges styremedlem i IOC, Kristin Kloster Aasen, har fått en viktig rolle i å analysere kommende OL-arrangører.

[ Utvalg gir klarsignal for ny norsk OL-debatt ]

Den siste norske OL-debatten ble stanset i Høyres stortingsgruppe i 2014. Det handlet om OL til Oslo i 2022. En folkeavstemning i hovedstaden ga et knepent ja-flertall. Oslo har en ferdig pakke liggende, men det blir ikke aktuelt å ta en kopi av den. Før 2030 skal Norge ha ski-VM i Trondheim i 2025 og denne uka blir det avgjort om Narvik får alpin-VM i 2027. Tromsø lagde OL-planer for 2014 og 2018, men disse ble stanset i idrettsstyret. Nå sier ordføreren i byen, Gunnar Wilhelmsen, at han tar det for gitt at Tromsø blir en del av planen for et nytt OL til Norge.

Norge har arrangert vinter-OL to ganger før, i Oslo 1952 og Lillehammer 1994. Det siste arrangementet ble et internasjonalt merkenavn. Alle som kjører E6 langs Mjøsa blir minnet på det både ved Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Neste OL i Norge skal komme hele idretten til gode og hele landet skal tas i bruk. Hva betyr det? Et OL med øvelser i Oslo, Lillehammer, Trondheim, Narvik og Tromsø? Hvor bærekraftig og hvor samlende blir det?

Men den delen av debatten skal ikke tas ennå. Faktorenes orden er ikke likegyldig. Et av motargumentene mot OL, som ble framført i Tromsø lørdag, var nettopp at lokaliseringsdebatten kan bli så utmattende og vil ta fokus fra viktigere spørsmål i norsk idrett. Først vil man avklare ja eller nei til OL i Norge. Hvis svaret blir ja, er OL-floka den neste. Hvor? Er den løsbar?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen