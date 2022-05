Gerhardsen: – Norsk idrett er klar for et nytt OL

Utvalget, som har vært ledet av Mina Gerhardsen, har arbeidet siden i fjor høst. Lørdag ble konklusjonene presentert under Norges Idrettsforbunds ledermøte i Tromsø.

Til grunn for rapporten ligger blant annet en spørreundersøkelse utført i idretten og møter med kretser, særforbund og utøverkomiteen. Utvalgsleder Gerhardsen opplyste at svarene fra de ulike aktører samsvarer godt.

– Det store bildet er at norsk idrett er klar for et nytt OL/Paralympics i Norge. Tiden er inne. Det er lenge siden sist. Skal vi delta, må vi også ta ansvar for å arrangere iblant, sa Gerhardsen fra talerstolen.

Hun understreket samtidig at en eventuell søknad må utarbeides på Norges premisser og med norske idealer i bunnen.

– Det er et ja her, men et ja med klare premisser og forbehold, sa Gerhardsen.

Hun understreket deretter at arbeidet utvalget har gjort, viser at det er behov for mer kunnskap om blant annet regnestykkene rundt en OL-søknad samt IOCs nye OL-tildelingskriterier.

