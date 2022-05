Det glade VANNvidd

Denne spalten kommer direkte fra det ytterste Vestlandet, i enda et episk regnvær. Det regner og det regner og det regner. Den forrige setningen er hentet fra en Ole Brumm-bok jeg har liggende, som er lett å ty til når store samfunnsspørsmål skal kommenteres. Rett inne i fjorden her trosser demonstranter været, og lenker seg igjen til anleggsmaskinene for å stoppe gruveprosjektet til Nordic Mining som vil dumpe overflødig slam i fjorden. Ingen fare, mener næringsministeren, som fredag ga endelig tillatelse. Prosjektet kan stimulere det lokale næringslivet, og prisen på aksjene i selskapet steg ganske riktig umiddelbart med 10 prosent.

Denne uka annonserte statseide Equinor ambisjoner om at Norge skal være de siste i verden som utvinner olje og gass. Gruveslam i fjorder som er fulle av fisk, olje til krampa tar oss, det er uansett mange år, i alle fall noen år, til naturen merker noe til dette.

Hadde det ikke vært for at Oslo er blitt ei slags kjerring mot strømmen i miljøpolitikken kunne denne fremgangsmåten godt overføres til vannsparingen. Vi har hørt at det ikke er full krise med forsyningen akkurat nå, men kan bli det. Kan. Så hvis alle nå tar alt de har av biler og hus, og vasker dem grundig inn- og utvendig, og fyller opp alt som finnes av badekar og tomflasker, dusjer seg selv så det holder ei uke eller to, vanner alle blomsterbed og gressplaner og spyler gatene rene, så trenger vi ikke mer vann før festivalsesongen er i gang i midten av juni. Da begynner det helt sikkert å regne.

Er det egentlig så ille at vannstanden i Maridalsvannet synker, og Akerselva går tørr? Er det ikke plagsomme oversvømmelser i denne elva rett som det er? Det er ikke så lenge siden klubben Blå måtte stenge i mange dager på grunn av vannet som strømmet inn? 22 år siden, hører jeg noen si. Jeg synes ikke det er så lenge. Vil vi virkelig at det skal begynne å regne nå, midt i mai, med ekstra mange fridager og alle sine festligheter? Kan vi ikke bare glede oss over hvor godt vi har det, så lenge det varer?

En reserveløsning for vanntilførselen i Oslo er på vei, men den tar tid, og blir så dyr at ansvarlig byråd Lan Marie Berg i fjor måtte ta sitt hatt (den hatten er det ikke mange som har sett) og gå. Eller sykle. Hun kjørte nok ikke bil? Det var Fremskrittspartiet som fremmet mistillitsforslaget. Vi savner deres beroligende holdning i spørsmålet om å spare på vannet. Partiet for sterk nedsetting av skatter og avgifter gikk på landsmøtet forrige helg mot et forslag om sterk nedsetting av skatter og avgifter på reparasjoner av klær og sko, som folk bare kjøper og kjøper nytt av hele tida. Ikke jeg, men alle dere andre. Hva synes Frp om vannmangelen? Kan vi ikke alle bare pisse i buksa for å holde oss våte?





