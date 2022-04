Her om dagen dro nest eldstemann i huset ut av døra i ren, rød russedress. Han kom hjem i god behold sent på kvelden, men det er tidlig i sesongen, og ennå er det lenge igjen til 18. mai.

Avgangselevene på videregående skoler har vært gjennom to år uten å få bevege seg så mye rundt. Det er lett å unne dem litt moro nå. Det er bare litt rart å se de som skal være så unge og kule gjøre så mye som er så cringy – for å bruke et ord som jeg egentlig ikke behersker, og som får den oppvoksende slekt til å virkelig gremmes over fars oppførsel.

Jeg har sett tilbake til forrige gang jeg skrev om fenomenet russetid, for sju år siden, og kan konstatere at ungdommen tross alt har skjerpet seg siden sist. Det mest eksplisitte uttrykket for dette er russeluene med alle sine krav til knuter. Et fremragende symbol på høyere utdanning. Hvordan skal man komme seg opp og fram i livet hvis man ikke har spist to liter is i løpet av en skoletime, handlet på Vinmonopolet med ski, staver og tursekk, spist en cheeseburger i én bit, drukket en halvliter med to tamponger i munnvikene eller sittet en skoletime i bare undertøyet? La den som aldri har gått med brød som sko i en hel dag kaste den første stenen.

Om russen absolutt vil dumme seg ut med sånt, så er dette uskyldig moro. Det var verre i 2015, da mine egne barn var mindre, og kanskje ba om russekort fra en som nettopp hadde fått en ny offisiell knute i dusken (bit av dorullen) etter «fyllebæsj på offentlig toalett med døren åpen». Denne regelen ser nå ut til å være borte. Det samme er femkroningen for å putte en femmer i en rørleggersprekk, eller i kløften til noen med utringning. Det kan jo komme at av kontantene er så godt som forsvunnet siden sist.

Flere av de andre 2015-reglene har også hatt sin tid: «Si ‘nei takk’ til alle du møter i løpet av en time, som om de er prostituerte». «Lat som dere filmer medruss som har seksuelt samkvem i russetiden». Men jeg blir nesten litt trist av det ikke lenger er gangbart å få et bilde tå’n Åge i lua for å drikke fire 0,33-enheter og spise en pizza i løpet av den tida det tar å høre «4 pils og en pizza».

Her er nok av andre oppfordringer til fyll og seksuelle utskeielser, men også belønninger for gode gjerninger, og å ta ansvar. I 2022 ser jeg bare én knute som kanskje gjør fysisk vondt: Å få bilde av kongefamilien for å ake ned slottstrappa på et akebrett. Det var visst noen som kjørte ned den trappa med bil en gang. Det var kult, det.

Jeg har heldigvis bare så vidt plass til å komme inn på russemusikken. Vi kan bare forestille oss eureka-euforien hos russeprodusentene Ballinciaga som kom på det geniale rimet «Syk i hodet når du drar fra polet/For du lever for å ha alkohol i blodet». Det vil si, det rimer strengt tatt ikke, men det funker. Ungdommer med 13 års skolegang er i alle fall fra seg av begeistring. Men også disse låtene er blitt mer omgjengelige i årene som er gått siden Tix herjet med «Sjeiken 2015», med en språkbruk som jeg ikke har tenkt å sette på trykk en gang til. Igjen er hovedinnvendingen min hvor uendelig ukule Ballinciaga ser ut der på «Debatten» i NRK, tre voksne menn med rosa finlandshetter over hodet. Det er sånt vi har Melodi Grand Prix til.

