Bildene som brenner seg fast

Verden forsto ikke fullt ut hva som foregikk mot jødene før man så bildene av massegraver og konsentrasjonsleirer. Slik ble verdenshistoriens største forbrytelse dokumentert og fikk brenne seg fast i våre kollektive hukommelser. På samme måte kommer det til å bli med bildene vi har sett fra Mariupol og Butsja og overgrepene som har skjedd mot sivilbefolkningen i Ukraina.

De siste dagene har vi i Dagsavisen gjort noe vi sjelden gjør; vi har vist bilder av døde sivile offer for Russlands krigshandlinger. De fleste bildene får vi via nyhetsbyrået NTB, som også har vurdert disse bildene nøye. Overfor Medier24 har nyhetsredaktør Sarah Sørheim forklart litt om bakgrunnen. «Disse bildene vil få stor betydning videre, da de dokumenterer det som potensielt kan være krigsforbrytelser», sa hun.

Dagsavisen skal ikke sjokkere for å selge aviser, og vi skal alltid tenke oss grundig om før vi utfordrer presseetiske grenser. Likevel tillater vi altså et brudd med det som har vært en nesten absolutt praksis om ikke å vise usladdede døde personer. Dere lesere skal vite at det ikke er en avgjørelse vi tar lett på, men vi har bestemt oss for at massakren i Kiev-forstaden Butsja krever bilder for at vi skal kunne ta inn over oss hva som har foregått.

Da de første bildene av døde sivile som lå strødd gatelangs, massegraver og drepte mennesker med bakbundne hender nådde redaksjonen, måtte vi ta en gjennomgang av det som var vår etablerte praksis. På den ene siden skal vi være særdeles varsomme med å trykke denne typen bilder. For eksempel må vi ta hensyn til at det alltid være en fare for identifisering av de drepte fra venner eller slektninger som ser et bilde av en død person i Ukraina, selv om sjansen er veldig liten for at Dagsavisen i så fall er det første stedet de ser et slikt byråbilde. På den andre siden må vi vekte behovet for dokumentasjon av det som ellers kan oppleves ufattelig.

Jeg registrerer at vi har lagt oss på en mer restriktiv bildebruk enn enkelte andre medier. Vi skal eksempelvis være ekstra varsomme med ansikter og ødelagte mennesker, og det vil være forskjell på hvilke bilder vi vurderer for publisering inne i en sak enn uvarslet som blikkfang på våre førstesider. På de sistnevnte flater vil vi utvise enda større varsomhet. Likevel må krigens brutalitet dokumenteres. I slike vanskelige spørsmål er det vanskelig å legge seg på en helt fastlåst redaksjonell linje. Vi vil måtte ta løpende avgjørelser, men jeg lover å holde dere oppdatert om våre vurderinger. God fredag!

