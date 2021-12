Nettleie til besvær

Det nye systemet for nettleie for strøm bør settes på vent. Det er skapt stor usikkerhet om hvordan dette vil slå ut på toppen av en allerede skyhøy strømpris.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa så sent som onsdag at regjeringen ikke vil ha noen slik utsettelse, men nestlederen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Terje Aasland, innrømmer nå at det vurderes å utsette ordningen. Senterpartiets Ole André Myhrvold går konkret inn for å utsette den nye nettleien. Regjeringen blir dermed presset til å skyve på ordningen, som etter planen skal innføres fra 1. januar 2022.

Elbilen bør lades om natta.

Den nye nettleien skal stimulere oss alle til å bruke strømmen smartere. Det er en god tanke. Poenget er å flate ut strømforbruket, slik at toppene blir lavere. På den måten kan vi slippe å måtte bygge ut et ekstra kraftig ledningsnett, noe som i tilfelle vil bety mye dyrere nettleie for oss alle. Den største toppen i strømforbruket er tradisjonelt på julaften når alle lager julemiddag og samtidig fyrer litt ekstra siden det er kaldt utendørs.

Derfor er det fornuftig å stimulere oss alle til å bruke strømmen smartere. Det nye systemet for nettleie vil føre til at det lønner seg å flytte noe av strømforbruket til natt og helg. Elbilen bør for eksempel lades om natta, ikke om ettermiddagen når komfyren eller stekeovnen også er i bruk. Det hører med til bildet at nettleien vil bli lavere om vinteren og høyere om sommeren, altså virke motsatt av svingningene i strømpris.

[ Nissene må kanten med loven. ]

Strømprisen består av tre deler: Kraftprisen, nettleien og avgiftene til staten. Kraftprisen svinger mye i takt med etterspørselen i markedet. Det merker vi godt nå om dagen med rekordhøye strømpriser. Nettleien skal gå til å sikre fellesskapet et solid ledningsnett som gir oss nok strøm når vi trenger det.

Det er lurt for oss alle å bruke strømmen smartere. Men det er for mange enklere sagt enn gjort. Gjennom apper og nettløsninger kan vi få oversikt over når vi bruker mye strøm, slik at vi på den måten kan jevne ut forbruket. Men det er mange som ikke er så gode på ny teknikk, og mye av strømforbruket er det også teknisk vanskelig å flytte på.

[ Kunsten å utnytte de små bokstaver. ]

Det nye systemet for nettleie er komplisert og vanskelig å forstå. Folk flest må settes bedre i stand til å gjøre opplyste valg. Nettselskapene og myndighetene fortsatt en jobb å gjøre. Men vi kommer langt med sunt vett. Det handler kort og godt om å flytte noe av strømforbruket til natt og helg. Vanskeligere er det ikke.

Det er likevel fornuftig å utsette det nye systemet et halvt års tid. Systemet kan muligens også justeres noe, men hovedgrepet i den nye modellen bør vi holde fast ved.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen