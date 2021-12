Den søte valgseieren i september har blitt til en bitter høst for Arbeiderpartiets statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste måneden har vært grufull.

En stortingspresident avgått i skam, en vedvarende strømkrise som Støre ikke har kommet opp med svar på, en fryktelig koronarekyl og et budsjett der SV ble skjenket rollen som de svakes beskytter. Velgerne reagerer nærmest selvsagt negativt.

På SVs venstre flanke fosser Rødt fram.

På Dagsavisens ferske måling går Arbeiderpartiet tilbake med 2,1 prosentpoeng, til 23,9 prosent. Det er nesten overraskende at tilbakegangen ikke har vært større for Støre og hans kriseomringede menn og kvinner. Hans helseminister Ingvild Kjerkol har fått en røff start som statsråd.

[ Støre har ikke stormet ut av startblokkene og skapt begeistring. Arbeiderpartiets oppslutning virker å ha stagnert på et historisk lavt nivå. Det må bekymre. ]

Motstander Høyre har gode dager der de driver et halvskittent politisk spill. Knappe to måneder etter at de er ute av regjeringslokalene, virker det som om de borgerlige åtte årene var en luftspeiling og at Høyre og deres støttespillere aldri har hatt ansvar for noe. Som statsminister motsatte Erna Solberg seg at koronahåndteringen skulle politiseres. Dette var åpenbart et perspektiv og ikke en prinsipiell vurdering. For i opposisjon har Høyre hamret løs fra første mulighet.

Velgerne følger Høyres offensiv, og opposisjonsleder Solberg opplever like stor framgang som Støre har tilbakegang. Partiene er igjen jevnstore, med Ap bare noen små kilowatt foran. Ikke siden mars har avstanden mellom dem vært mindre, og Høyre gjør nå sin beste måling siden februar i år.

Lufta fortsetter å sive ut av Senterpartiet. En oppslutning på 12 prosent er det svakeste partiet har hatt på nesten tre år. Det er 1,5 prosentpoeng bak valgresultatet. Så seint som i august hadde Trygve Slagsvold Vedums parti 19,2 prosent på vår måling. Ned som en fell, altså.

[ Jonas Gahr Støre er på defensiven i møte med et virus som ikke gir seg. ]

Bare forhandlingsavhopperne i SV har grunn til å smile av de rødgrønne. Tre måneder på rad har de nå økt i oppslutning, og partiet bygger kraft og selvtillit. Men de overgås av lillebror på venstresida. På SVs venstre flanke fosser Rødt fram. Og det er fristende å kalle det Mimir Kristjanssons Rødt. Den ferske stortingsrepresentanten har markert seg som en knyttneve i det politiske landskapet denne høsten. Sammen med kollega Sofie Marhaug har han nærmest satt partileder Bjørnar Moxnes i skyggen. Vår måling viser at partiet nå ligger 47 prosent over valgresultatet. Det gror godt i Rødt, og en oppslutning på 6,9 prosent er den nest beste enkeltmålinga for partiet noensinne.

Hadde denne målinga vært valgresultatet, ville ting sett veldig annerledes ut enn i september. De to regjeringspartiene har tapt 11 mandater på Stortinget. Selv med SV om bord ville det ikke vært flertall for det gamle rødgrønne regjeringsalternativet. For den røde blokka er det fortsatt solid flertall med 95 mandater, men en ikke-borgerlig regjering ville nå vært helt avhengig av Rødt.

[ Dagsavisen mener: Hjulene må holdes i gang under denne fasen av koronaen. Derfor bør nye ordninger for krisestøtte snarest ligge klare i skuffen. ]

MDG la nylig fram sin analyse av valgkollapsen i høst. Det var et ærlig oppgjør. Men nå må alle mann til pumpene. Partiet virker å ha grunnstøtt et sted under sperregrensa.

Også for Jonas Gahr Støre venter hardt, utakknemlig arbeid. Krisene han står overfor er mange og vedvarende. Og bakom lurer inflasjon og renteøkning.

