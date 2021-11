Jonas tar ikke Norge med storm

Jonas Gahr Støres regjeringsplattform og valg av mannskap får godkjent av velgerne i Dagsavisens meningsmåling for november, som ble gjort i forrige uke. Målingen er tatt opp før budsjettet ble lagt fram mandag, og har derfor ikke påvirket resultatet. Den siste måneden har bydd på både Hurdalsplanen, presentasjon av en helt ny regjering og klimatoppmøtet i Glasgow.

Lan Marie Berg og Rasmus Hansson har glimret med sitt politiske fravær.

Statsministerens parti ligger stabilt rundt valgresultatet. En liten framgang siden oktober gir 26 prosents oppslutning. Det er hårfint under valgresultatet i september. Støre har ikke stormet ut av startblokkene og skapt begeistring med sitt politiske prosjekt. Regjeringsplattformen er trygg, men grå. Arbeiderpartiets oppslutning virker å ha stagnert på et historisk lavt nivå. Det må bekymre.

Partiets nye regjeringsmedlemmer har åpenbart heller ikke evnet å løfte oppslutningen. Førsteinntrykket er alltid viktig, men Støres nye menn og kvinner, partiets tyngste navn og mest lovende talenter, har ikke hatt effekt på velgerne. Og det har ikke stått på presseomtalen. Regjeringens nye næringsminister Jan Christian Vestre har fått stor oppmerksomhet, offentlig ros og status som partiets nye wonderboy. Allikevel sliter partiet med oppdriften.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedums Senterparti styrker seg marginalt fra oktober og ligger, som partner Ap, litt under valgresultatet. Det er sikkert godkjent der i gården etter en måned der partiet måtte svelge kameler som Ullevål sykehus og Andøya, samt se Arbeiderpartiet ta mye av oppmerksomheten. Partiets unge justisminister Emilie Enger Mehl fikk en ilddåp med tragedien i Kongsberg, og har vist seg rollen moden. Hun blir et sterkt kort for Sp og regjeringen.

Hvordan ser dette ut målt mot effekten av det blåblå maktskiftet for åtte år siden? Ap/Sp-regjeringen går nå i 2021 samlet sett 0,5 prosentpoeng tilbake. På vår Opinion-måling, som har vist seg å være den mest presise av landets mange meningsmålinger, i november 2013, gikk Høyre fram og Frp tilbake etter plattformpresentasjon og mannskapsmønstring.

SV har mest grunn til å være fornøyd av de tre rødgrønne samarbeidspartiene. Oppturen på målingene fortsetter og sender Audun Lysbakkens parti tilbake til nivået fra før valget. En trygg bekreftelse for SV på at velgerne støtter Lysbakkens avgjørelse om å gå ut av regjeringsforhandlingene.

Vår novembermåling er preget av små utslag. Med ett unntak. Miljøpartiet De grønne sliter voldsomt i motvind. Valgnatta ble et mareritt da partiet misset sperregrensa med noen få stemmer. Forskjellen i gjennomslag på politikk og i mediene avtegner seg nå kraftig på meningsmålingen. Partiets leder Une Bastholm er i permisjon, mens Lan Marie Berg og Rasmus Hansson har glimret med sitt politiske fravær. Oppmerksomheten rundt klima og toppmøtet i Glasgow er oppsiktsvekkende dårlig utnyttet.

For KrF fortsetter pila å peke nedover før helgas ledervalg. Det er liten grunn til å tro at formaliseringen av Bollestad skal ha noen umiddelbart forløsende effekt. Hun har vært fungerende leder siden Kjell Ingolf Ropstad trakk seg i september, og for fire uker siden sa lederrival Dag Inge Ulstein takk for seg. Den siste måneden har Olaug Bollestad vært dronning. Velgerne har visst hva de får, og partiet synker likevel videre fra valgresultatet på 3,8 prosent av stemmene.

