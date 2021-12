Støre-regjeringen får en smekk av velgerne

Av Fri Fagbevegelse-Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet er fortsatt – så vidt – landets største parti, men Høyre tar kraftig innpå. Mens Ap går tilbake 2,1 prosentpoeng, øker Høyre med 2,1 prosentpoeng på desember-målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

Begge de to største partiene er nå på 23-tallet, men på hver sin side av skalaen (henholdsvis 23,9 og 23,1).

Det andre regjeringspartiet, Senterpartiet, går tilbake 1,3 prosentpoeng, og pustes nå i nakken av Fremskrittspartiet. 12,0 prosent er den svakeste Sp-målingen siden desember 2018.

– En nedjustering

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, er ikke overrasket over tallene. Han vil derfor heller ikke karakterisere dette som en krisemåling. Han mener tilbakegangen er ganske moderat. Og innenfor feilmarginen.

– Dette er en nedjustering for de to partiene i regjering, som også bekreftes av andre målinger. Men det er ikke snakk om noen stor velgervandring eller større bevegelser, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

– De to partiene har også fortsatt høy lojalitet. Det er ikke mange som har angret på at de har stemt på de på partiene, legger han til.

Når han peker på saker som gjør at dette ikke er noen overraskelse, peker han på rotet rundt pendler-leiligheter og forhandlingene om statsbudsjettet som har preget nyhetsbildet.

Bergh peker på at Høyre og Rødt har tjent mest på dette. Blant annet har Rødt økt oppslutningen sin og fått et tilsig fra SV-velgere, selv om SV kom bedre ut av det enn regjeringspartiene som kan mene at regjeringen ikke ble presset nok i forhandlingene.

– Vi skal vokse

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) poengterer at jobben er å finne løsninger på de utfordringene folk står i.

– Mange er i en tøff situasjon og jeg forstår at folk er fortvilet. Selv om vi er største parti i denne målingen, skal Arbeiderpartiet vokse mer, sier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

– Nå skal regjeringen bruke all tid framover for å sikre målrettede tiltak for de som trenger det aller mest, fortsette arbeidet med å redusere forskjellene mellom folk og styre oss gjennom denne krevende tiden, legger hun til.

– Veldig motiverende

Andre nestleder og finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, synes det er utrolig motiverende med gode tilbakemeldinger på målinger.

– De siste ukene har Høyre brukt tiden på å snakke om hvilke utfordringer vi står foran både med å skape nye jobber til folk over hele landet, skape en enda bedre skole for elevene våre og kutte klimagassutslipp, sier hun til FriFagbevegelse.

– Jeg tror også folk er skuffet over at den retningsløse Støre-regjeringen ikke svarer på de utfordringene folk og bedrifter opplever akkurat nå. Strømprisene er rekordhøye og regjeringen er kronisk bakpå. Folk over hele landet venter fortsatt på en avklaring på om de får støtte i en vanskelig tid eller ikke, legger hun til.

Rødt får 6,9 prosent og går fram 1,6. Det liker selvsagt Rødt-leder Bjørnar Moxnes veldig godt. Slik forklarer han årsaken til framgangen:

– Mange ønsker handlekraft både mot økte strømpriser og økte forskjeller, og synes regjeringen er for puslete. De (Ap + Sp) trenger en kraft til venstre for seg for å få litt vei i vellinga, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

– Slik denne målingen er ville regjeringen og SV vært avhengig av dere for å få flertall?

– Det hadde vært veldig bra både for vanlige folk og landet vårt. da kunne vi presset regjeringen enda mer. Men selv nå er de sårbare for press. Ikke minst når Rødt og fagbevegelsen går sammen slik vi så når det gjaldt feriepenger for ledige, legger han til.

Han peker på at mange var skuffet over tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet, ikke minst i LO.

– Nå blir folk flådd av strømprisene, mens regjeringen verken vil regulere krafteksporten eller få ut penger raskt nok. Økt bostøtte og hjelp til de med sosialhjelp er vel og bra. Men det må en kraftfull støtte som betales ut flatt før jul, sier Bjørnar Moxnes.

Mister flertallet

Målingen betyr at de tre rødgrønne samarbeidspartiene i Stortinget mister flertallet, og ville vært avhengig av Rødt for å sikre flertall på Stortinget hvis dette hadde vært valgresultat. Dette til tross for at SV går fram med 0,3 prosentpoeng og havner på 9,2 prosent. Det er en framgang på 1,8 prosentpoeng siden valget for bare tre måneder siden.

Om målingen er et skremmeskudd for de to regjeringspartiene, er det full krise for MDG og KrF som begge sliter med å snu motgangen fra høstens stortingsvalg. Begge er langt unna den berømte sperregrensen, med henholdsvis 3,0 og 3,1 prosent. De to partiene har også desidert minst velgerlojalitet. Valget av Olaug Bollestad som ny KrF-leder har ikke hatt noen effekt på oppslutningen, og for tredje måned på rad er KrF under sperregrensen.

Venstre på sin side står på stedet hvil med 4,8 prosent. Fremskrittspartiet har en tilbakegang 0,8 prosentpoeng til 11,1 prosent. Dette til tross for at Frp-leder Sylvi Listhaug har gått i bresjen i saken om pendlerboliger.

