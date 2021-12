Bedrifter må få krisehjelp

Nye inngripende smitteverntiltak får negative følger for mange bedrifter og kulturaktører. Men det er ikke bare tiltakene i seg selv som en problemet. Usikkerheten og frykten slår inn enda sterkere. Mange julebord, kulturarrangementer og hotellovernattinger blir droppet eller avbestilt. Bare for å nevne noe.

Fredag hadde næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) et møte med representanter fra LO, NHO og Virke. LO ber om en ordning med lønnsstøtte slik at ansatte kan holdes i sving selv om aktiviteten i bedriften synker. Næringsorganisasjonene NHO og Virke ønsker at den nasjonale kompensasjonsordningen gjeninnføres.

LO, NHO og Virke vet hvor skoen trykker.

«Vi må ha litt is i magen», sa næringsminister Vestre. Han lovet samtidig å vurdere innspillene fra arbeidslivets parter. Vestre minnet om at regjeringen allerede har redusert arbeidsgiverperioden ved korona-relatert sykefravær slik at staten tar regningen fra dag seks, og dermed betaler for ti dager mer enn det som normalt er tilfellet. Den kommunale ordningen for kultur, frivillighet og idrett blir også videreført.

Bedrifter som blir rammet av korona-situasjonen kan også søke på den kommunale kompensasjonsordningen, som nå blir forlenget fram til jul. Denne ordningen synes NHO-sjef Ole Erik Almlid er lite egnet og svært vilkårlig fra kommune til kommune. Han vil i stedet ha tilbake en nasjonal ordning. Den nasjonale ordningen var effektiv og fungerte kjapt, men også den ga uheldige utslag. Der ble blant annet gitt kompensasjon til bedrifter som strengt tatt ikke trengte hjelp til å komme over kneika. Korona-støtte forsvant også i utbytte. Men det beste må ikke bli det godes verste fiende.

Norsk økonomi har i stor grad hentet seg inn etter korona-smellen våren 2020. De fleste som var oppsagt eller permittert er tilbake i jobb. Samtidig er det mange ledige jobber. Men de ledige hendene og de ledige jobbene klarer ikke å finne hverandre godt nok. Fra nyttår er det også mange ledige som får kutt i dagpengene.

Smitteverntiltakene som ble innført i forrige uke, gjelder foreløpig for 14 dager. Håpet er at vi snart får vite mer om hvordan vaksinen virker mot det nye omikron-viruset. Men regjeringen må uansett få på plass nye støtteordninger for bedrifter og kulturaktører som synes å bli hardt rammet dersom smittetiltakene må forlenges og kanskje strammes ytterligere inn.

Hjulene må holdes i gang under denne fasen av koronaen. Derfor bør nye ordninger for krisestøtte snarest ligge klare i skuffen. LO, NHO og Virke vet hvor skoen trykker. Det er ikke sikkert at det blir bruk for ordningene, dersom korona-pilene igjen skulle peke nedover. Men det er fare for at optimistene må bite i det sure eplet. Da gjelder det å være godt forberedt med gryteklare støtteordninger.

