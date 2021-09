Hækaveh for milliardærer

«Noen som vet noe om Espen Barth Eide? Noe ala den uforløste brygge-saken til Jonas Gahr Støre for fire år siden? Støre er nok herdet, men jeg oppfatter Barth Eide som Aps svake punkt. Vi risikerer å få ham i regjering.»

Denne meldingen la tidligere «journalist» Kjell Erik Eilertsen ut i gruppa «Politikk» på Whattsapp i begynnelsen av valgkampen. Den hittil hemmelige gruppa, som blir administrert av milliardær og tidligere Resett-investor Øystein Stray-Spetalen, blir nå avslørt av Dagens Næringsliv. Avisen har fått tilgang til hele chatten - og hele medlemslista. Der finner vi en salig blanding av Norges aller rikeste menn, et representativt utvalg av finanseliten, samt kjente aktører fra ytre høyre: Resett-«redaktør» Helge Lurås, Christian Ringnes, Jan Haudemann-Andersen, Jan Petter Sissener, Arne Blystad, Mikkel Dobloug, Harald Moræus-Hanssen, Ola Mæle og Bjørn Maaseide - for å nevne et lite utvalg. Fra Frp stiller Carl I. Hagen og Himanshu Gulati, som begge vil inn på Stortinget denne høsten. De sier til DN de ikke har vært aktive i gruppa.

Det er bra at ting som ikke tåler dagens lys, dras ut av mørket.

Flere av medlemmene har donert store beløp til Høyre og Fremskrittspartiet i valgkampstøtte. Mange har også bidratt til finansiering det fremmedfiendtlige og konspiratoriske nettstedet Resett. Dette er et gjenkjennelig nettverk. Vi må vel kunne si at livet imiterer kunsten når så å si alle som ble nevnt i teaterstykket «Ways of Seeing» er med i denne gruppa. Et teaterstykke som tok mål av seg til å «avsløre nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn» - og som for øvrig ble forsøkt svertet av en annen, hemmelig chattegruppe: «Hækaveh» på Messenger.

Skal vi dømme etter referatene fra chatten som Dagens Næringsliv har publisert til nå, ser gruppedeltakerne ut til å være mest opptatt av å sverte Arbeiderpartiet (nevnte Eilertsen var mannen bak sakene om byggearbeidene på Støres brygge i forrige valgkamp), fatshame statsminister Erna Solberg, angripe MDG, hylle Donald Trump og drive med generell klimafornektelse. Men aller mest interessant er den voldsomme interessen for Senterpartiet. Kilder i gruppen forteller til DN at finnes en plan B foran dette valget. Noen av medlemmene har nemlig gitt opp plan A - som var å stemme borgerlig. I stedet vil de styrke Senterpartiet, slik at Aps innflytelse blir svekket. Neste trinn i planen er å få Senterpartiet over på borgerlig side. «Jobben de neste 4 årene er å få SP tilbake på borgerlig side», skriver Monica Staff, som er styreleder i Resett.

Jan Petter Sissener har allerede donert penger til Senterpartiet og kjøpt inn et stort antall av Jan Bøhlers bok «Østkantfolk», som han har delt ut til diverse aktører i det politiske miljøet. I chatten framgår det også at både Mikkel Dobloug og Øystein Stray Spetalens kone Charlotte har meldt seg inn i Oslo Sp.

Dette er selvfølgelig underholdende, på et vis. Men det alvorlige ligger i at samtalen i denne gruppa viser fram mektige aktører som ønsker å manipulere demokratiske prosesser i det skjulte. Ved å lage drittpakker om Aps leder rett før et viktig valg, eller ved en slags hostile takeover av et politisk parti.

