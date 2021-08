Sp er valgets store joker

Senterpartiet faller på meningsmålingene. Vedum må notere seg 15,7 prosent på snittet av målingene så langt i august. Det er to prosentpoeng ned siden forrige måned. På VGs ferske måling får Sp skarve 11,3 prosent. Ap, Sp og SV har ikke lenger flertall, skal vi tro VG-tallene.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har fått det strategiske bildet hun lenge har drømt om. Nå kan hun skremme med at Ap-leder Jonas Gahr Støre kan bli avhengig av MDG eller Rødt for å kunne bli statsminister. Og nå benytter statsministeren behendig sjansen til å sparke på Støres akilleshæl.

Vedum & co har nok tatt for mye Møllers tran.

– Flere radikale partier, sammen med manglende avklaringer om politikk, gjør dette til en rødgrønn forundringspakke som ikke blir åpnet før etter valget. Det tror jeg gjør flere velgere usikre, sier Solberg til VG. Vedum mener vi her ser tegn på en presset statsminister.

Sp-lederen står fast på ønsket om en Sp/Ap-basert regjering. Han vil helst ha en flertallsregjering, men regjerer gjerne i mindretall dersom det blir nødvendig. Vedum minner om at en regjering ikke trenger flertall for å styre landet. Regjeringen må bare sørge for å ikke få flertallet mot seg. Det er for så vidt rett, men en regjering er avhengig av å få flertall for statsbudsjettene.

[ Venstre om for Venstre? ]

Det hører med til bildet at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha både Sp og SV med i regjering, og SV-leder Audun Lysbakken godtar ikke å bli satt på sidelinjen. Samtidig har Sp lansert Vedum som partiets foretrukne statsministerkandidat. Forvirringen har dermed økt for potensielle rødgrønne velgere. Å stille med egen statsministerkandidat synes å ha vært et uklokt valg.

Senterpartiets strategi er å hente borgerlige velgere over til seg, og det har så langt vært en suksess både i valg og på målingene de to siste årene. Høyre og Frp har mistet mange velgere til Sp. Samtidig sliter Ap med å reise seg etter to valgnederlag på rad. Dermed blir Ap-leder Jonas Gahr Støre, paradoksalt nok, avhengig av et sterkt Sp for å lykkes med sin regjeringsplan.

[ Oljesmurt svingdør ]

Sp-ledelsen tror at strategien om en Sp/Ap-basert regjering skal føre til at enda flere borgerlige velgere flokker seg om Sp. Tanken er å spille på at Erna Solberg nå ser ut til å tape regjeringsmakt. Håpet er at frustrerte Høyre- og Frp-sympatisører stemmer taktisk på Sp for å få en mer «moderat» regjering enn det som ligger an til å bli alternativet.

Men velgerne biter ikke på den kroken, snarere tvert om. Vedum & co har nok tatt for mye Møllers tran. Strategien slår tilbake som en boomerang. Hovmod kan stå for fall.