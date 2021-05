Litt mer normal sommer

Helseminister Bent Høie (H) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ikke alltid vært helt på linje når det gjelder kampen mot koronaen. Oslos byrådsleder har flere ganger snakket helseministeren midt imot. Raymond Johansen har som regel fått viljen sin.

—

Byrådslederen krevde mer kommunalt selvstyre i koronapolitikken. Det fikk han. Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen var tidlig ute med å kreve at Oslo måtte få flere vaksiner enn det kommunen var tiltenkt. Oslo fikk først blank nei. Etter en stund fikk hovedstaden og andre steder med mye smitte litt mer. Det hjalp noe, men det var ikke nok til å slå smitten ned.

Denne uka ga helseministeren etter for presset. Skjevfordelingen av vaksiner til fordel for Oslo og 23 kommuner i Viken representerer et totalt nederlag for Folkehelseinstituttets (FHI) og regjeringens opprinnelige vaksinestrategi. Om ikke lenge vil vi trolig se en positiv effekt av skjevfordelingen.

Når det gjelder den videre gjenåpningen av samfunnet, er regjeringen og byrådet derimot mer på linje. Det legges opp til en forsiktig åpning både nasjonalt og lokalt. Trinn to i regjeringens plan var opprinnelig satt til midten av mai. På pressekonferansen fredag opplyste statsminister Erna Solberg at den er utsatt til 27. mai. Da blir det blant annet grønt nivå for barnehager og skoler. Det er en god nyhet for mange barnefamilier og ungdommen. Neste uke bli det også fritt fram å reise innenlands, men utenlandsreiser frarådes fortsatt.

Byrådet åpner den sosiale nedstengningen av byen i neste uke. Det blir ikke fritt fram. Fortsatt vil det være strenge regler for hvor mange som kan samles. Det er klokt å skynde seg langsomt. Oslos befolkning må få slippe en ny nedstenging. Det kan skje hvis smitten tar seg opp igjen.

Det blir nå lov å ta en pils til maten. Det virker ulogisk at restauranter må holdes stengt mens kjøpesentrene er åpne. En restaurantnæring på konkursens rand kan puste litt lettere. Kulturlivet og idrettslivet går også bedre tider i møte. Oslo er i ferd med å bli en litt mer normal by.

Det at Oslo og flere kommuner i Viken nå får flere vaksiner, har skapt reaksjoner i kommuner som må gi fra seg doser. Et vaksineopprør bygger seg opp i distriktene. Helseminister Høie møter opprørerne med forsikringer om at det kommer en masse vaksiner i juni, juli og august. I løpet av sommeren blir det vaksiner nok til alle kommuner. Spørsmålet er om kommunene har nok folk til å sette vaksiner i fellesferien.

Folk må bli forvirret av den stadig skiftende vaksinestrategien. Da vaksinasjonen startet, hevdet FHI og helseministeren at en skjevfordeling ikke ville sette fortgang i gjenåpningen av landet. Tvert imot så kunne det forsinke åpningen. Det var først da professor Steinar Holden og hans utvalg kom på banen at debatten snudde. Holden slo fast det selvfølgelige at vaksinene må brukes der smittetrykket er størst. Når det brenner sendes brannbilene dit de brenner, og ikke til steder der det ikke brenner. Vanskeligere er det ikke.

Vaksineringen av befolkningen har gått mye tregere enn det vi ble lovet. Hovedårsaken er at vaksineprodusentene ikke har levert som forutsatt. Skandalen med AstraZeneca-vaksinen bremset tempoet i vaksineringene. Helseminister Bent Høie hadde nok håpet at det skulle være mulig å gå videre med vaksinen. Det ble ikke mulig etter at regjeringens ekspertutvalg sa seg enig med FHI om å ta AstraZeneca ut av vaksineprogrammet.

Det var også riktig å ta ut Janssen-vaksinen. Den er laget på samme måte som AstraZeneca. Derimot var det galt å love at det skulle bli frivillig å ta Janssen-vaksinen. Legeforeningen protesterer. Det kan ikke bli slik at folk kan ringe fastlegen å kreve en resept på en sterkt omdiskutert medisin.

Vaksinene Pfizer og Moderna skal få oss igjennom koronakrisen. Disse er laget etter en annen formel enn AstraZeneca og Janssen. Når alle er vaksinert, kan landet friskmeldes. Men pandemien er vi ikke kvitt. Den er ikke borte før også resten av verdens befolkning er friskmeldt.

Det trengs en global skjevfordeling av vaksinene for å slå ned pandemien. Til nå har åtte millioner dødd av korona. Antallet vil stige uhyggelig fort hvis ikke alle land får tilgang til nok vaksiner. Pandemien kan bare bekjempes gjennom et bredt internasjonalt vaksinesamarbeid.