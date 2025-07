Bergans og Active Brands fortsetter å produsere i et av verdens verste land

Myanmar skulle bli den nye metropolen for klesindustrien, men er igjen kåret til et av de verste landene i verden for arbeidere. Det er delte meninger om hva som er best for lokalbefolkningen.

Store aktører som H&M, Primark, Zara-eide Inditex og Marks&Spencer har tidligere besluttet å trekke ut klesproduksjonen sin fra Myanmar.

Mens Bergans og Active Brands har derimot valgt å bli.