Vil finne alternativer til Spotify: – Nå føles det ut som et kaffeslabberas

Boikott, eller ikke. Musikere finner seg enda en gang fanget i et dilemma rundt strømmegiganten Spotify.

Denne gangen er bakgrunnen for kritikken eier og grunnlegger Daniel Ek sine milliardinvesteringer i det tyske våpenselskapet Helsing, som tar i bruk kunstig intelligens til å utvikle våpensystemer. I tillegg kritiseres han for å publisere KI-genererte artister og musikk på plattformen sin.

«Hvorfor vil man at musikken sin skal knyttes til et selskap som man misliker så sterkt?», skriver komponist Marte Eberson i et Facebook-innlegg, og peker på artister som går til orde for boikott av strømmetjenesten, fortsatt har musikken sin liggende på Spotify.