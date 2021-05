Herr ambassadør, jeg skrev et brev

Derfor sendte jeg som styreleder i Norsk Redaktørforening tidligere denne uka brev til den israelske ambassadøren i Norge. Det begynte ikke med «Herr president, jeg skrev et brev jeg nu vil sende, og får De tid, kan hende, De leser dette brev», for å sitere André Bjerkes oversettelse av Boris Vians kjente antikrigshymne. Like fullt dreide budskapet seg om meningsløse krigshandlinger. Vi følte behov for å si ifra om at norske redaktører reagerer på den israelske bombingen av bygningen som huset flere sentrale medieinstitusjoner på Gazastripen. Det var sist lørdag at de ansatte i Gaza-redaksjonene til Associated Press (AP), BBC og Al Jazeera fikk én time på seg til å evakuere redaksjonslokalene. Deretter ble bygget bombet og pulverisert av den israelske militærmaskinen.

Under væpnede konflikter har uavhengige medier en særlig viktig rolle å spille, og i en situasjon der vi trenger å vite mer, blir det nå vanskeligere å få rapportert informasjon om hva som skjer i Gaza. På vegne av redaktørforeningen ba jeg derfor den israelske ambassadør til Norge, Alon Roth, om et svar på hvordan man tilsynelatende kunne planlegge og gjennomføre et angrep, direkte eller indirekte, på en demokratisk institusjon som frie medier.

I ettertid har israelske myndigheter sagt at de har bevis for at Hamas benyttet bygningen til militær etterretning. APs sjefredaktør Sally Buzbee sier til eget nyhetsbyrå at AP har hatt kontorer i bygningen i 15 år og aldri har fått informasjon eller hatt noen indikasjon om at Hamas brukte bygningen. «Vi tar ikke side i konflikten. Vi hører Israel si at de har bevis, men vi vet ikke hva disse bevisene er. Vi synes det er hensiktsmessig på dette tidspunktet med et uavhengig blikk på det som skjedde – en uavhengig gransking», uttaler Buzbee, ifølge NTB.

Organisasjonen Reportere uten grenser går lenger, og har bedt Den internasjonale straffedomstolen om å undersøke om angrepet mot bygningen og medieorganisasjonene er en mulig krigsforbrytelse. Reportere uten grenser kartlegger pressefrihet i hele verden, og opplyser at det hittil i 2021 er åtte journalister som har mistet livet mens de har gjort jobben sin og 322 journalister som sitter fengslet på grunn av sitt virke. På organisasjonens oversikt over pressefrihet i verden, troner Norge øverst av 180 land. USA er på 44. plass og de stridende parter Israel og Palestina henholdsvis nummer 86 og 132. For å sitere André Bjerke enda en gang: «Si nei til dette hat som krigens lov vil fordre». God fredag!

