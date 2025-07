Jo visst – det er ved havet vi skal være denne sommeren

Sørlandet er mitt favorittsted. Her kan jeg rolig følge sjelen, som beveger seg i takt med havets virvler. Bestefar bygde hytta med bare hendene. Det er vakkert å tenke på at dette stedet er reist av én manns vilje. Senere arvet vi hytta – mamma, søsteren min og jeg. Og det slår meg hvor heldige vi er, som har et sted som alltid har stått der, og som alltid vil stå der: stødig som et anker.

«Omgivelsenes varighet er med på å stabilisere menneskelivet. Det handler,» skriver Hannah Arendt, «om å gjenvinne identitet ved den samme stolen og det samme bordet.» I møte med havet og naturen kan vi finne tilbake til hvem vi er. Jeg er født i krepsens tegn, og har gjennom hele livet bare funnet lykken ved havet. Kanskje kommer det av at havet innbyr både til meditasjon og distanse fra verden. Etter en stund i isolasjon blir man voldsomt nysgjerrig på verden igjen.

Hver morgen våkner jeg til dette landskapet jeg har vokst opp med. I mange år trodde jeg at jeg var rotløs – at det ikke fantes et sted i verden som kunne holde meg fast. I dag kan jeg ikke tenke meg et liv uten disse midlertidige intervallene av pauser og avsondrethet fra hverdagen. Som filosofen Hermann Hesse en gang uttrykte det: «Kun gjennom stillstand oppstår det vitebegjæret jeg har senere fått – og som mange somre på havet har gitt meg.»