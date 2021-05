Dronningendringen

Det historisk mest oppsiktsvekkende som skjer på Frps landsmøte i helgen er at en kvinne avløser en kvinne som partiets leder. Partiets grunnlegger, Anders Lange, må snu seg i graven. Da jeg intervjuet Lange for Arbeiderbladet (Dagsavisen) etter partistiftelsen på begynnelsen av 1970-tallet, slo han fast at kvinner ikke hadde noe å gjøre i politikken. Så feil går det altså an å ta.

Når Siv Jensen denne helgen kroner Sylvi Listhaug som den nye dronningen i partiet, skjer det uten protester. Det sier mye om den sterke stillingen Jensen har i Frp. Mange lurer på hvorfor hun gir seg. Det er ingen som har utfordret henne. Med sine 51 år er hun fortsatt ung som rikspolitiker. Helsa skal være god. Hun er tydeligvis ikke på vei over til en internasjonal jobb.

Siv Jensen er en klok dame. Kanskje er forklaringen så enkel som at hun forstår at det er fornuftig å gi seg mens hun er på topp og partiet på vei ned.

Det har alltid vært vanskelig å være en del av ledelsen i Frp. Carl I. Hagen vet alt om det. Hagen løste problemer med en hard hånd, men han skapte like mange problemer med den samme hånden. Intern strid og krangel hører med i partipolitikken. Men ikke noe parti hatt mer av det enn Frp.

Siv Jensens bragd er at hun har klart å holde partiet samlet. Det har vært enkelte voldsomme utbrudd, blant annet i Bergen, Oslo, Agder og nå i Halden. Men partisplittelser og masse-eksklusjoner som i Hagens tid, har hun unngått. Frp har gått både opp og ned ved valgene med Siv Jensen ved roret. Hennes beste resultat kom ved valget i 2009 da partiet fikk 22,9 prosent.

Ideen om regjeringsdeltakelse som virket helt utenkelig under Carl I. Hagen, vokste til en reell mulighet da Siv Jensen ble leder. Erna Solberg forsto at det ikke ville bli noen ny borgerlig regjering hvis ikke Frp ble tatt med på laget. Siv Jensen tok fatt på jobben med å gjøre partiet stuerent. Valget i 2013 ble et viktig skille i Frps historie. Partiet som Kåre Willoch i sin tid ikke ville omtale som et borgerlig parti, ble med i Erna Solbergs regjering med Siv Jensen som finansminister.

Frp, som i hele sin tid hadde vært mot omtrent alt det Finansdepartementets embetsmenn mente var riktig økonomisk politikk, ble satt til å overta den politiske ledelsen av regjeringens mest innflytelsesrike departement. Frykten blant økonomene var stor for at skatter og avgifter kom til å bli kuttet voldsomt, at handlingsregelen ville bli satt til side og at døra til Oljefondet ville bli satt på vidt gap.

Riktig nok er det brukt en masse oljepenger med Siv Jensen som finansminister. Det er gjennomført store skatte- og avgiftskutt. Budsjettene er barbert og støtten til folk med dårligere råd har krympet. Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen staket tidlig ut kursen mot høyre. Men samfunnsøkonomien falt ikke sammen i de åra Siv Jensen hadde hånd om pengesekken. Frykten for Siv Jensen viste seg å ha vært overdreven.

Det gikk lenge bra med Høyre og Frp i regjering. Det var i Stortinget regjeringen fikk problemer. Da Venstre og KrF kom med, ble samarbeidet i regjeringen vanskelig. I Frp var det flere som tok til orde for at partiet måtte forlate regjeringen. Sylvi Listhaug kalte regjeringen et fengsel. Det var ikke Siv Jensens ønske å forlate skuta. Det er ingen som frivillig rømmer fra sitt livsverk hvis man ikke blir tvunget til det.

Frp blir et annet parti nå som Siv Jensen forlater politikken. Sylvi Listhaug deler ikke Siv Jensens tro på et borgerlig regjeringsprosjekt. Listhaug vil tilbake til røttene, rendyrke partiets populistiske profil å kjøre hardt på hjertesakene innvandring, lavere skatt og avgifter.

Tidene har forandret seg. Velgerne er ikke lenger like opptatt av disse sakene. Nå er det sosial ulikhet og det grønne skiftet som gjelder. Her er ikke Sylvi Listhaug og Frp på hjemmebane. Sylvi Listhaug skal slite for å tangere valgresultatet fra sist på 15,2 prosent. Snittet av målingene hittil i mai er 10 prosent. Det virker som om den nye lederen tar sikte på valget om fire år. Sylvi Listhaug regner med at de rødgrønne vinner høstens valg.