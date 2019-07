Sommerferien skal være tiden for gode opplevelser og nytelser. I disse dager reiser mange mennesker til og fra feriesteder, campingplasser, festivaler og andre hyggelige sammenkomster. Flere velger å benytte seg av kollektivtransport for å komme seg trygt, effektivt og miljøvennlig fra A til B. Som reisende er det få ting som er bedre enn å slippe stress og mas. Det å reise som funksjonshemmet skaper dessverre en del problemer, og kan være enormt frustrerende. I NHFU hører vi daglig fra medlemmer som opplever de mest utrolige ting.

Det første du må tenke på er om du i det hele tatt kommer deg dit du skal. Har bussen rampe eller heis? Er rullestolen din innenfor godkjente dimensjoner? Som rullestolbruker er det like usikkert hver eneste gang. Bare jeg skal fra Drøbak til Oslo, som tar 40 minutter, vet jeg aldri om heisen virker, ei heller om personalet vet hvordan utstyret fungerer. Derfor har jeg alltid med meg en lapp som viser hvor strømbryteren til heisen er foran i bussen. Det er ikke sånn at jeg og rullestolen min kan løftes om bord som en bag eller koffert.

Skal jeg på en togreise forventer VY at jeg som rullestolbruker bestiller turen minst 48 timer på forhånd. Jeg kan kun bestille over telefon og står ofte i lange telefonkøer. Jeg lager ikke noe leven ut av dette. Tross alt finnes problemer som er hakket mer frustrerende. Buss for tog - eller som for meg fort blir «taxi for buss for tog». Vy klarer ikke å stille opp med tilgjengelig transport når toglinjen er ute av drift. Ikke engang når jeg bestiller turen flere uker på forhånd. De bruker heller et par tusen på taxi fra Oslo til Kongsberg.

Fram til nå har du kun sett toppen av det enorme isfjellet med suvenirer vi tar med oss hjem fra ferien. Vanligvis er jo den store bekymringen til de fleste reisende at noe skjer med bagasjen. Men hva om bagasjen din er et hjelpemiddel du er helt avhengig av for å komme deg frem? Det finnes nemlig en type transportmiddel som krysser alle grenser når du skal reise som funksjonshemmet.

Reiser du med fly kan du bare regne med at ikke alt går som planlagt. Er det en ting jeg er mer skeptisk til enn noe annet når jeg skal ut å reise, er det å overlate min elektriske rullestol til flymannskapet. Jeg vet aldri om rullestolen er i orden når jeg kommer frem. Det kan også være at rullestolen min havner på en annen destinasjon enn dit jeg skal. Vi hører ofte fra medlemmer som må få ny rullestol etter reisen. Rullestoler er faktisk ikke bagasje. Hva ville du gjort om bena dine ble sendt feil retning i flere deler?

Assistanse på flyreise hører vi også mye om. Selv når du ikke har bedt om noe assistanse, ja selv da må du være forberedt på overraskelser. Her om dagen fortalte et av våre medlemmer som er svaksynt og bruker hvit stokk en historie om hennes forrige flyreise. På flyet fikk hun beskjed om at hun ville få ledsaging ved landing. Hun ga beskjed om at hun klarer å gå av selv, og at hun ikke hadde bestilt assistanse til dette. Vel fremme skal hun gå av akkurat som sine medpassasjerer. Da fikk hun beskjed om å vente på assistanse, og svarte igjen at dette har hun ikke behov for. Det neste som skjer er at mannskapet på flyet fysisk tar tak i henne og holder henne fast på vei ut.

Jeg skulle virkelig ønske dette fungerte bedre. Det er ingen grunn til at vi skal godta å bli behandlet som ekstra bagasje og at hjelpemidlene våre ikke er i trygge hender. Vi vil gjerne invitere oss selv til Avinor, VY, Norwegian og SAS for opplæring i folkeskikk, respekt og god kundebehandling. Jeg vil nemlig fylle kofferten min med en avslappende sommerferie uten ekstra bagasje hjem igjen.