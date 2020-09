Konkursfrykten blant hoteller og restauranter i Oslo øker i takt med nye restriksjoner og et stadig rødere Europakart. Flere tusen arbeidsplasser står i fare. Nå haster det å få på plass en kompensasjonsordning for reiselivet.

Optimismen var på vei opp i sommer og reiselivet fikk et lite pusterom i fellesferien.

Les også: Disse landene har fortsatt ikke koronasmitte

Men, i Oslo var det ikke mange nordmenn som valgte å bo på hotell og det var heller ikke mange utenlandske turister å spotte i Oslos gater. Hovedstaden, som er en av Norges viktigste reiselivsdestinasjoner, hadde ifølge SSB nær 50 prosent nedgang i antall overnattinger i juli sammenlignet med juli i fjor.

Med andre ord, det ble ikke slik som mange hadde håpet; at ferierende nordmenn ville dekke opp for tapet av utenlandske turister.

Så lenge myndighetene pålegger reiselivet restriksjoner, må bedriftene kompenseres

Det er regjeringen som har pålagt reiselivet strenge restriksjoner; De har stengt mesteparten av konferansemarkedet, de har stengt restaurantenes kveldsservering ved å innføre skjenkestopp ved midnatt, de har stengt Europa og de stengte kompensasjonsordningen 31. august.

Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres. Regjeringen har lovet å få på plass en ny ordning som skal støtte opp om levedyktige reiselivsbedrifter, men vi vet ikke når det kommer.

Nå er det helt avgjørende at regjeringen raskt iverksetter en kompensasjonsordning, og at ordningen får tilbakevirkende kraft fra august – med 80 prosent kompensasjon.

Vi kan ikke forvente et storinnrykk av utenlandske turister til høsten

Oslo er den mest besøkte reiselivsdestinasjonen i Norge med 7 millioner gjestedøgn (2018).

Les også: Turist tok sand fra strand – det ble dyrt

20 prosent av alle hotellovernattingene i Norge er i Oslo – det er mer enn hele Trøndelag og Nord-Norge til sammen. 36 prosent av hotellovernattingene er utlendinger. Sommeren er på hell og vi nordmenn er tilbake på jobb. Vi kan ikke forvente et storinnrykk av utenlandske turister de neste månedene, og kurs og konferansemarkedet er nærmest dødt.

Det er få bedrifter som har booket større møter eller konferanser, det er ingen store kongresser i pipeline og det er få yrkesreisende som bor på hotell.

For en næring som står for en samlet verdiskaping på nær 20 milliarder kroner og som sysselsetter 40.000 personer i Oslo, lover det dårlig for næringslivet, for kommunen og ikke minst for Oslos innbyggere som nyter godt av alt det byen har å by på av restauranter, kultur og uteliv.

Nær halvparten av Oslos reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser

Reiselivet i Oslo går en dyster høst i møte. Situasjonen er så alvorlig at den minner om starten på krisen i mars. NHO Reiselivs ferske undersøkelse gjennomført blant over 600 reiselivsbedrifter 2. september viser følgende:

• 4 av 10 bedrifter i Oslo har planer om ytterligere permitteringer

• 47 prosent har planer for oppsigelser (det er langt mer enn landsgjennomsnittet som ligger på 29 prosent) og 27 prosent har gjennomført oppsigelser

• 45 prosent frykter for konkurs (en økning fra 37 prosent i slutten av juli)

• 4 av 10 melder om mer enn 50 prosent færre bookinger for oktober sammenlignet med i fjor

Reiselivet har omstilt seg i rekordfart

Les også: – Jeg kommer aldri til å bruke SAS igjen (+)

Reiselivet har deltatt i dugnaden og tusenvis av reiselivsbedrifter har omstilt seg i rekordfart; de bruker personell på andre måter, de legger til rette for avstand, de retter seg mot nye markeder, de endrer sin businessmodell, nedbemanner og noen stenger dørene helt.

Med andre ord, bedriftene har vært lojale til myndighetenes smitteverntiltak og alt det innebærer.

Samtidig er det ingen andre bransjer som lider så kraftig på grunn av myndighetenes restriksjoner som reiselivet. Da er det helt urimelig at bransjen må ta regningen alene. Det haster å få på plass en kompensasjonsordning som kan berge reiselivet i Oslo, og sikre at flest mulig har en jobb å gå til når denne krisen er over.