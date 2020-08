BBC har sett på situasjonen i noen av landene som fortsatt ikke har registrert smittede siden koronapandemien brøt ut.

Listen består kun av medlemsstater i FN. Land som Nord-Korea og Turkmenistan, som også har rapport at de ikke har smittede, er derfor ikke med.

Her er de 10 koronafrie landene:

* Palau

* Mikronesiaføderasjonen

* Marshalløyene

* Nauru

* Kiribati

* Salomonøyene

* Tuvalu

* Samoa

* Vanuatu

* Tonga

Palau stengte grensene i slutten av mars, og har så langt ingen registrerte smittetilfeller. Men øystaten sliter nå tungt økonomisk. På stillehavsøya som er kjent for kritthvite strender og knallblått hav, utgjorde inntektene fra turistnæringen så mye som 40 prosent av landets BNP i 2019.

Nå er det tunge tider for alle som jobber med turisme. Brian Lee som driver et hotell på øya, forteller til BBC at han har beholdt de ansatte og forsøkt å sysselsette dem blant annet med vedlikeholdsarbeid. Men han vil ikke greie det et halvår til om situasjonen vedvarer.

– Da kan det hende jeg må stenge, sier han.

Han mener likevel det var riktig å stenge grensene.

Presidenten har annonsert at det skal åpnes opp for flyreiser som er høyst nødvendige fra 1. september. Det har også vært snakk om å åpne en flykorridor til Taiwan, slik at det kan komme noen turister til Palau.

Hotelleier Lee mener det er svært viktig at myndighetene gjenåpner noe av flytrafikken igjen.

– Hvis ikke, kan ingen overleve her, sier han til BBC.

Marshalløyene sliter også tungt som følge av pandemien. Turisme er også viktig for denne øystaten, men det har gått hardest ut over fiskeindustrien, som er den viktigste næringen i republikken. Landet besluttet tidlig at båter som har vært i land med smitte, ikke har lov til å legge til kai. For deler av fiskeindustrien har dette ført til at eksporten har falt med 50 prosent.

Selv om øystatene i Stillehavet rammes hardt økonomisk, mener mange at alternativet er verre og at det fortsatt er viktig å vente med gjenåpningen.

– Hvis viruset kommer hit, vil det sannsynligvis bli som en skogbrann, sier helsedirektør Len Tarivonda på Vanuatu.

Han legger til at det er grunn til å være bekymret når de nå ser at Papua Ny-Guinea, som nesten ikke har hatt smittetilfeller, opplever en rask økning.

Myndighetene på Vanuatu hadde planer om å åpne grensene til «trygge» land 1. september, men det var før smittetallene i Australia og New Zealand økte igjen.

Foreløpig er det ikke satt noen ny dato for å gjenåpne grensene, og Len Tarivonda mener det er klokt når man befinner seg på en øy i Stillehavet med et helsevesen som vil slite med å håndtere store utbrudd.