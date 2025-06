Batteriene som truer nabolaget ditt

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Alejandro Pérez Torres, samfunnsengasjert far Privat

For noen dager siden våknet vi til nyheten om at en bygård i Oslo sentrum måtte evakueres etter brann i en elektrisk sparkesykkel.

Det gikk bra denne gangen. Ingen døde. Men jeg klarer ikke å slutte å tenke: Hva om det hadde skjedd i blokka der mine barn bor?

Jeg skriver ikke som fagperson. Jeg skriver som far. Som en som legger barna sine om kvelden og håper de våkner trygt dagen etter.

Annonse

Og som ser hvordan farlige batterier nå er blitt en del av hverdagsbildet i byen vår uten at noen egentlig snakker høyt om det.

Elektriske sparkesykler og elsykler har på rekordtid fylt opp gatene våre. Mange leies ut av selskaper som bruker kontraktører og småfirmaer til å bytte og lade batterier.

Flere fagmiljøer har uttrykt bekymring: Litium-ion-batterier kan eksplodere hvis de ikke lades under riktige forhold. Brannvesenet anbefaler at slike batterier aldri lades uten tilsyn eller på brennbart underlag.

Likevel finnes det ingen offentlig oversikt over hvor dette faktisk skjer i Oslo.

Annonse

Dette er ikke bare en lokal bekymring. I New York ble det i 2023 registrert 268 batteribranner og 18 dødsfall. I Storbritannia har slike branner økt med 93 prosent på bare to år. Og i Spania, Australia og Frankrike har de forårsaket eksplosjoner og store skader.

Jeg forventer ikke at byen stenger ned teknologien. Men jeg forventer som far at noen tar ansvar.

Jeg forventer ikke at byen stenger ned teknologien. Men jeg forventer som far at noen tar ansvar.

At kommunen tør å spørre: Hvem lader batteriene? Hvor? Hvem fører tilsyn? Og hva skjer når det går galt?

Derfor foreslår jeg at Oslo kommune:

Annonse

Forbyr privat lading av industribatterier i boliger og oppganger.

Krever sertifisering for alle som håndterer og bytter batterier.

Kartlegger og offentliggjør hvor batterier lagres og lades.

Gjennomfører jevnlige kontroller og fører reelt tilsyn.

Dette er ikke panikk. Det er kjærlighet. En fars bekymring, formidlet med åpne øyne. Jeg vil ikke våkne en natt til lyden av brannalarmen og angre på at jeg ikke sa ifra.

Oslo må våkne – før det brenner hos noen vi er glad i.