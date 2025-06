Arbeidsledigheten fortsetter å øke – øker mest blant de unge

Arbeidsledigheten fortsetter å øke – øker mest blant de ungePRIV: OppdatertEn større andel av befolkningen er nå arbeidsledige. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Arbeidsledigheten er nå på 4,5 prosent og har økt de siste månedene. Sterkest økning er det blant personer under 25 år.

– Vi ser også denne måneden at det er blant de unge ledigheten har økt mest. Det er 7000 flere arbeidsledige under 25 år i mai enn det var i november, sier Tonje Køber, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå.

Trendtallene for arbeidsledige fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viser at det var 136.000 arbeidsledige personer i mai, 13.000 flere enn et halvt år tidligere.

SSB merker seg at det se vanskeligere for unge å skaffe seg sommerjobb i år enn i fjor.

– Hvis det blir vanskeligere å få sommerjobb, kan det bidra til økt ledighet, skriver de.

Flere unge i arbeidsstyrken

Økningen i ledighet blant unge ses i sammenheng med at flere under 25 år har kommet inn i arbeidsstyrken, som består av både arbeidsledige og sysselsatte.

– Økningen blant de yngste henger sammen med et økt tilbud på arbeidskraft fra denne gruppen. Det vil si at flere får jobb, og flere leter etter jobb, sier Køber.

Fra april til mai ble det også i underkant av 5900 færre jobber, viser sesongjusterte foreløpige tall fra statistikken antall arbeidsforhold og lønn. Dette tilsvarer en nedgang på 0,2 prosent.

Nedgangen var størst i næringene offentlig administrasjon og undervisning.

Ser man på hele det siste halvåret, fra november i fjor til mai i år, har det vært en økning på 12.600 jobber.

Rentekutt

Sist uke valgte Norges Bank å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Sentralbanken viste blant annet til at arbeidsledigheten økte noe fra et lavt nivå.

– Den registrerte arbeidsledigheten vil trolig øke litt, om lag til nivåene i perioden før pandemien, skrev Norges Bank.

– Dersom prisveksten faller raskere enn anslått, eller arbeidsledigheten øker mer, kan renten settes raskere ned.