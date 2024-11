På sitt beste er Arbeiderpartiet en folkebevegelse av unge, eldre og alle midt imellom.

I denne bevegelsen kjemper helt vanlig folk for at makta og pengene i Norge skal fordeles litt mer rettferdig.

På sitt beste har dette partiet skapt verdens beste velferdsstat og et sterkt tillit-samfunn der vi vil hverandre vel.

Onsdagens opptrinn i Trondheim Arbeiderparti er Arbeiderpartiet på sitt verste.

Når vi har 17% på målingene har én mann i trønder-hovedstaden valgt å bruke all sin energi og makt til å sikre seg selv plass på Stortinget. Igjen.

Vi snakker tross alt om en mann som fra før har sittet 24 år på Stortinget, ni av dem som statsråd.

For å sikre sitt eget gjenvalg har Trond Giske valgt å renske ut alle andre enn sine egne tilhengere fra listen over de som skal velge Trøndelag Arbeiderpartis stortingsrepresentanter.

Av 57 delegater fra Trondheim Ap fant ikke Giske plass til én eneste AUFer. Ikke engang noen under 30. Også de fremste representantene for fagbevegelsen er sendt på dør. Selv ordførerkandidaten skal presses ut for å sikre at lista blir akkurat slik han selv har bestilt. AUF har advart mot dette i lang tid, og nå betaler Arbeiderpartiet konsekvensene.

Selv ordførerkandidaten skal presses ut for å sikre at lista blir akkurat slik han selv har bestilt

Det er trist å se hvordan ett enkeltmenneske kan gjøre så stor skade på et parti.

Trond Giske kunne bidratt til å skape ro i Arbeiderpartiet. Han kunne latt de fantastiske flinke AUFerne i Trøndelag få muligheten til å delta i Arbeiderpartiet med sine flammende hjerter for Palestina, fellesskolen eller boligpolitikk. Det har han valgt å nekte, og med det er AUF i praksis kastet ut av Trondheim Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet på sitt beste er et sterkt fellesskap med rom for uenighet, og plass til både ung og gammel.

I det Trondheim Arbeiderparti Giske nå skaper, er du enten med han eller så er du ute. Det sier seg selv at Arbeiderpartiet aldri kan bli et stort folkeparti med en slik organisasjonskultur.

I det Trondheim Arbeiderparti Giske nå skaper, er du enten med han eller så er du ute.

Vi er så mange som er glade i Arbeiderpartiet på sitt beste. Derfor blir vi også så lei oss av å se hvordan Trondheim Arbeiderparti nå har blitt.

I stedet for politisk debatt om hvordan å gjenreise folks tillit til oss, har det blitt en demonstrasjon i rå maktkamp. Ut skal fagbevegelsen, unge og alle de som ikke er lojale til Giske. Det er uverdig, og vi i AUF finner oss ikke det.

Med onsdagens maktutøvelse i Trondheim Arbeiderparti er det tatt et syvmilssteg bort fra vår mulighet til å gjenreise oss som et stort folkeparti.

Dette er en trist dag for alle som savner Arbeiderpartiet på sitt beste.

Partiet vårt må lage politikk for arbeidsfolk, studenter, pensjonister, lærlinger og alle de som tjener på at pengene og makta i Norge fordeles bedre.

I den jobben trengs et sterkt AUF. AUF er ikke problemet når Arbeiderpartiet i Trøndelag sliter; vi er en del av løsninga.

Nå trengs alle gode krefter for å få partiet vårt tilbake på rett kjøl igjen.

