Vi går rett fram, samme hva vi støter på

Man kan tro eller ikke på historien om at Trond Giske, den tidligere statsråden, nestlederen og maktspilleren, nå har funnet seg selv som en champion of the people, en folkets mann som taler grasrotas sak.

Man kan mene at metoo-avsløringene som kostet Giske verv og ansikt er så alvorlige at mannen aldri burde be om folkets tillit igjen. At han burde la Arbeiderpartiet få gå videre uten sitt eget navn på stemmeseddelen, og at det som har utspilt seg i Trondheim Ap denne høsten beviser nettopp det.

Siste stygge ord partikamerater imellom er trolig ennå ikke sagt.

Faktum er like fullt at Trond Giske er på vei tilbake til Stortinget. Denne uka overvant han et av de siste hindrene da han sørget for at Trondheim Arbeiderparti sender Giske-vennlige delegater til nominasjonsmøtet i Trøndelag om to uker. Nå er snart alt teoretisk håp hans motstandere måtte ha om å hindre et Giske-comeback på Stortinget ute.

Men prisen for førsteplassen på Sør-Trøndelag Aps stortingsliste er i ferd med å bli veldig høy.

Det har, som vanlig, blåst friskt rundt Giske i høst. Han ble innstilt til førsteplassen på Aps liste til stortingsvalget neste høst av Trondheim Ap i august – etter en hard og tøff runde som skjerpet frontene i et fra før splittet parti. Etter et fire timer langt møte, der beskyldningen haglet mellom fløyene, sto Giskes navn på toppen av lista. Det var vanskelig å se at fylkespartiet skulle se bort fra innstillingen fra Trondheim Arbeiderparti, konkluderte mediene.

Det har falt mange tungt for brystet, og oppildnet dem til kamp. Opposisjonen mot Giske er hard i Trøndelag – på samme vis som han nyter full støtte fra andre deler av partiet, ikke minst i partilaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum, som Giske og hans politiske allierte har bygd til det soleklart største Ap-partilaget i landet.

Giskes motstandere – eller kanskje mer korrekt: fiender, for det er på dette nivået splittelsen ligger i partiet nå – har pekt på «brudd på god organisatorisk praksis» ettersom medlemmer fra Nidaros har meldt flytting til andre partilag i fylket. For å sikre Giske støtte, ifølge motstanderne – og fylkesstyret i Trøndelag Ap. I tråd med en vedtektsendring innført på Ap-landsmøtet i fjor, ifølge Giske og hans venner.

Anti-Giske-fløyen i Trondheim har gitt inntrykk av at de ikke vil stemme på Giske som listetopp tross hans seier på nominasjonsmøtet. Flere har bedt partikontoret i Oslo om å gripe inn for å stanse Giske-comebacket. Giske fikk ikke støtte fra flertallet i valgkomiteen i fylket, men er innstilt på førsteplass på mindretallets liste.

Motstanden mot Giske har, enn så lenge, ikke lykkes, annet enn i å motivere Giske og Nidaros Sosialdemokratisk Forum til å mobilisere for fullt i forkant av onsdagens møte i Trondheim Ap. Der skulle man stemme over delegatene til nominasjonsmøtet i fylket 30. november. I løpet av noen opprivende timer sørget Giske og hans tilhengere for at delegatlista fra Trondheim består av folk de vet vil stemme i tråd med flertallet i Trondheims innstilling – altså med Giskes navn på topp.

Det betyr at AUFs representanter måtte stemmes ut, og fagbevegelsens, og at en rekke tunge Ap-navn i Trondheim ikke blir delegater.

Og det betyr at partiet i Trondheim – og Trøndelag – nå er så splitta at det knapt gir mening å snakke om et parti med felles mål og retning. Politisk redaktør Siv Sandvik i trønderske Adresseavisen siterer en leser på at det var «fascinerende å se en organisasjon som rakner i sanntid» under onsdagens møte. Det er en presis oppsummering.

Dagen derpå er stemningen om mulig enda dårligere. AUF-leder Gaute Børstad Skjervø tar et generaloppgjør med Giske på Facebook, gjengitt her i avisa. «Det er trist å se hvordan ett enkeltmenneske kan gjøre så stor skade på et parti», skriver han. Skjervø er ikke alene. Nidaros Sosialdemokratisk Forum sammenlignes nå hyppig med Donald Trumps MAGA-bevegelse, også internt i Ap, og flere mener at Trump er kommet til Trøndelag – i Trond Giskes skikkelse. Det varsles utmeldinger.

Sagt forsiktig: Det er ikke lett å se for seg at alle Arbeiderpartiets ulike fraksjoner skal stå på stand neste år og snakke varmt om førstekandidat Trond Giske.

Giske er avhengig av at delegatene fra Trondheim Ap stemmer i tråd med innstillingen for å få flertall når fylkespartiet skal sette sammen den endelig lista for valgkrets sør (Trøndelag er ett fylke, men består fortsatt av to valgkretser). Nå ser det ut som om han har sørget for å få viljen sin. Men til hvilken pris?

Det er på ingen måte slik at Giskes motstandere alltid har de edleste motiver, eller spiller helt rent. Flere enn Giske kan maktkamp i Arbeiderpartiet. Men selv den som mener at Trond Giske hører hjemme på Stortinget, må snart spørre seg om det ikke koster mer enn det smaker.

Fortsatt er det to uker igjen til nominasjonsmøtet skal sette punktum i saken. Siste stygge ord partikamerater imellom er trolig ennå ikke sagt.

