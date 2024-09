Risikerer at det offentlige helsevesenet blir et minimumstilbud

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) vil at alle «gode krefter» må brukes for å få ned ventelistene. Ingen er uenige i at ventelistene må ned. Det er ikke greit at løsningen fra regjeringen for kortere ventelister er en større aksept for helseforsikringer og økt kommersielt samarbeid.

Med en helseforsikring kan man kanskje komme raskere til konsultasjon. Det kan gi time til CT, MR, eller lignende, raskere og foran andre. Du kommer raskt tilbake i jobb. Tenk om du trenger mer omfattende behandling, hvis du må opereres, eller ha et lengre behandlingsforløp på sykehus? Det går utover de som ikke har helseforsikring, de blir skjøvet lenger ned på ventelisten, som ikke skal være der i utgangspunktet.

Helseminister Vestre viser til at det ble satt av 2 milliarder for å få ventetidene ned, og det er bra. Men mye av pengene går til de kommersielle. Mange av de 800.000 som har privat helseforsikring får dette via sin arbeidsgiver. Hvor mange av disse 800.000 som betaler selv for denne forsikringen har under 600.000 kroner i årslønn? Skal de med middels og lave lønninger forbigås også i helsekøen?

Vi forstår at arbeidsgivere ønsker sine ansatte raskt tilbake, vi forstår at de med penger til det synes det er behagelig å ikke vente, men er det slik vi vil ha det? Fagforbundet sitt svar er nei.

Ved økt bruk av helseforsikring og bruk av kommersielle i helsevesenet, gir vi de kommersielle muligheter for å øke sine tilbud. Betalt med fellesskapets penger. Man får til slutt et offentlig helsevesen som blir et minimumstilbud. Det vil vi ikke ha. Fagforbundet vil ha et helsevesen som gir et godt tilbud til alle, uavhengig av lommebok eller adresse.

Hvorfor sliter sykehusene med å få kortet ned ventelistene?

I tillegg til etterslep etter koronaen så har sykehusene blitt pålagt store kutt i midlene der hvor behandlingen faktisk gis. Sykehusene skal fornyes, det skal bygges nytt, nye maskiner og prosedyrer skal brukes.

Vi må gjøre det mer attraktivt å jobbe i den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Mange av sykehusene er bygget for små, med mindre kapasitet enn det som er behovet. Da blir kampen mot ventelistene tung. Når sykehusene må kutte i behandling, samtidig som de skal spare egenkapital til nye bygg, går det ut over pasienter og ansatte.

Det blir flere som jobber i spesialisthelsetjenesten, men det er i stor grad i administrasjon og ledelse det blir flere. Ikke de som jobber med pasientene. Forholdene til de ansatte i sykehusene er tunge. Det er underbemanning som gir slitsomme dager og overtidsbruk, som gir en ond sirkel med høyt sykefravær.

Da risikerer vi at ansatte søker seg ut av offentlige sykehus, og kanskje til kommersielle helsedrivere. Legg til ansettelsesstopp grunnet innsparing så gir dette bare dårligere bemanning. Ventelistene blir ikke kortere av det.

Dette gir oss ikke mulighet til å bygge et godt offentlig helsetilbud, men heller bryte det ned. Det skal ikke være slik at det er bedre å jobbe hos private kommersielle drivere. Vi må derfor gjøre det mer attraktivt å jobbe i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Vi må slutte med klappingen for alle de som redder oss i kriser, vi må heller lytte til dem og gi de det løftet de fortjener.

Mangel på helsepersonell, skrikes det i alle fora. Men hva hadde skjedd hvis vi satset på egne ansatte i det offentlige helsevesenet? Et steg i riktig retning er et reelt lønnsløft, en arbeidsplan det er mulig å jobbe i, samt økt innflytelse på egen arbeidshverdag.

Så til helseminister Vestre og regjeringen:

Lytt til oss, sats på et offentlig helsevesen og på spesialisthelsetjenesten. Vis oss tilliten, og vi vil fortsette å jobbe for å få ned ventelistene.