OUS kan ikke fraskrive seg sitt ansvar

Når Riksrevisjonen har felt en knusende dom over norsk rehabilitering, har ikke da også Oslo universitetssykehus (OUS) et ansvar?

Det er grunn til å stille spørsmålet fordi OUS har satt i gang et prosjekt som i løpet av kort tid skal vurdere ulike alternativer for avvikling av de to enhetene for rehabilitering og dagbehandling ved Aker sykehus i dagens form.

Enhet for rehabilitering tilbyr spesialisert oppfølging etter akuttfasen, særlig for pasienter med hjerneslag, benamputasjon og de med kompliserte skader. De har også en tverrfaglig poliklinikk for benamputerte.

Enhet for dagbehandling har blant annet utredning av demens og forebygging av fall, særlig for eldre over 65 år. En av gruppene som har stort utbytte av tilbudet ved enheten, er unge slagrammede med fatigue etter hjerneslag.

Bente Endresen Bente Endresen er leder for LHL Hjerneslag og Afasi i Oslo og Akershus. (Privat)

OUS-prosessen skjer bare noen måneder etter Riksrevisjonens rapport, noen uker etter behandling av Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 i Stortinget.

Den skjer også etter at foretaksmøtet i Helse Sør-Øst (HSØ) 20. april 2020 – med helseministeren til stede – etter vedtak i Stortinget selv vedtok å sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle berørte.

Men vi må skille på hvilke pasienter som har behov for hvilken rehabilitering – og hvor. Dagens tilbud ved OUS kan ikke overtas av Oslo kommune.

OUS er, som landets største universitetssykehus, ikke et hvilket som helst helseforetak i HSØ eller i Norge. OUS kan derfor ikke fraskrive seg ansvar, verken lokalt eller nasjonalt.

En eventuell svekkelse eller nedleggelse betyr at man ikke tar på alvor funn og konklusjoner i Riksrevisjonens rapport om rehabilitering, føringer i Nasjonal helse- og samhandlingsplan og andre politiske føringer. Dette er signaler som også OUS – som en del av HSØ – har ansvar for å følge opp.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Dersom Enhet for rehabilitering og Enhet for dagbehandling svekkes eller legges ned, vil det ramme pasientene. Det vil svekke OUS, legge ytterligere press på Oslo kommunes rehabiliteringstjenester og bygge ned det samlede rehabiliteringstilbudet i Oslo-området.

OUS er, som landets største universitetssykehus, ikke et hvilket som helst helseforetak i HSØ eller i Norge. OUS kan derfor ikke fraskrive seg ansvaret for egne pasienter eller for rehabiliteringssituasjonen. Verken lokalt eller i et nasjonalt perspektiv.

Les også portrett: Anne B. Ragde har besøkt dødens venteværelse (+)

Les også: Lojalitetens pris i hjemmesykepleien (+)

Les også kommentar: Politikerne må ta på alvor at Sykehus-Norge ikke er en attraktiv arbeidsplass (+)

Les også: Det er på tide å vrake helseforetakene (+)