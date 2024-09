Nei, hvorfor er tidspunktet dårlig for Røse, tro?

Du husker trolig saken om næringslivstoppen som ble avslørt som snikfilmer av toalettbesøkene til dem han delte bopel med under Arendalsuka, og som siden har innrømmet forholdet? Om du leser eksempelvis Dagens Næringsliv, TV2, Nettavisen, den kristne avisa Dagen eller denne avisa, har du fått med deg hvem denne næringslivstoppen er:

Han heter John Anders Lindtveit Røse, jobbet i Maritimt Forum før han sa opp stillingen sin som følge av avsløringen om snikfilming, og har bakgrunn som blant annet politisk rådgiver i Kristelig Folkeparti. Han er det mange vil kalle en samfunnstopp, og har altså innrømmet forholdet. Han er dessuten gift med Ida Lindtveit Røse. Hun er nestleder i KrF og nevnt som en av kandidatene til å ta over som partileder etter Olaug Bollestad, som nylig trakk seg.

Vi får varme klemmer, sykmeldinger og usikkerhet om tidspunktet er rett, men hvorfor? Hvem vet.

Likevel: Flere medier velger å ikke omtale med Røse med navn. Det er enhver redaksjons suverene avgjørelse, men det skaper en rekke merkelige situasjoner i denne konkrete saken. Ofte står det også i veien for at leserne skal forstå hva som faktisk foregår.

Få aviser er tettere på Kristen-Norge og KrF enn Vårt Land. Avisa dekker lederstriden i partiet tett, og forteller at Ida Lindtveit Røse dessverre har vært sykmeldt en stund. Hvorfor? Nei, si det.

I Vårt Lands dekning av det dramatiske landsstyremøtet mandag var det en «taus Røse» som kom «inn i manesjen» etter endt sykemelding. Et voldsomt medieoppbud måtte jages ut av lokalet av KrFs kommunikasjonssjef, får leseren vite, og at «Røse ble møtt med varme klemmer».

Hvorfor var det så mange journalister til stede, og hvorfor måtte Røse få klem? Nei, hvem vet.

Det er selvsagt ikke meningen, men på denne måten bidrar Vårt Land til å tåkelegge lederkampen i et politisk parti som, tross intern krise og elendige meningsmålinger på toppen av et katastrofevalg for tre år siden, kan bli tungen på vektskåla for borgerlig side ved valget neste år. Når avisa ikke går inn i bakgrunnen for at Røse mottas med varme klemmer etter sykemeldingen, nærmer vi oss å holde leserne for narr.

Kanskje tenker Vårt Land at «alle» kjenner bakgrunnen, siden andre har skrevet om den. Dermed slipper Vårt Land å omtale en sak som trolig gjør ekstra vondt i avisas leserkretser. Det kalles i så fall feighet.

Heller ikke den som går til VG for informasjon om KrF blir særlig mye klokere. Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen begikk mandag en lang kommentar om lederkampen i partiet. Her får vi ikke vite hvorfor Røses kandidatur er svekket. Vi får dette i stedet:

«Andre nestleder Ida Lindtveit Røse har vært pekt på som en god lederkandidat. Det er likevel høyst usikkert om tidspunktet er rett. Hun er for tiden sykemeldt og har uttalt at hun står i en dyp krise i familien».

Intensjonen og den presseetiske begrunnelsen bak ordvalget «har uttalt» er kanskje god. Teksten i VG ender like fullt opp et godt stykke unna å være opplysende journalistikk. Noen ting må for all del ikke nevnes. Heller ikke i NRK: I Politisk kvarter tirsdag morgen kunne kommentator Lars Nehru Sand opplyse om at Røse er «sitert på i flere presseoppslag at hun og familien er i en dyp krise som kan påvirke om hun har tid og motivasjon» til å lede partiet nå.

Det er lett å forstå at avsløringene om snikfilmingen har skapt en krise i familien Røse. Det er også lett å ha sympati med Ida Lindtveit Røse. Det er vanskeligere å skjønne vurderingene til mediene som holder navnet tilbake, og slik bidrar til å holde viktig informasjon om lederstriden i KrF skjult for leserne.

De redaksjonelle avgjørelsene som ble fattet for flere uker siden, kan ha vært gyldige og gode da beslutningen ble tatt. Men nå er navnet på næringslivstoppen kjent for de fleste. Når store og viktige mediehus fortsatt nekter å nevne navnet, men samtidig dekker en lederstrid der ektemann Røses handlinger griper direkte inn, ser det merkelig ut. For å bruke et forsiktig adjektiv.

Vi får varme klemmer, sykmeldinger og usikkerhet om tidspunktet er rett, men hvorfor? Hvem vet. I alle fall ikke den som henter informasjonen sin fra NRK, VG eller Vårt Land.

