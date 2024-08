En kunnskapsbasert debatt om EØS-avtalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Dagsavisen 21. august hevder Nei til EU at NHO ikke har grunnlag for å si at EØS-avtalen tjener Norge godt.

Det er feil.

Både den offentlige utredningen om EØS-avtalen som ble lagt frem tidligere i år og uavhengig forskning fastslår: EØS-avtalen har tjent Norge svært godt.

EØS-avtalen har ført til økt handel, mer konkurranse og høyere velstand. Den slår også fast at en vanlig handelsavtale – som Nei til EU mener er et godt alternativ – ikke ville tjent norske interesser like godt.

Debatt om Norges forhold til vår nærmeste politiske og økonomiske partner må baseres på kunnskap og fakta.

Avvisning av fagfellevurdert forskning og konklusjoner fra bredt sammensatte offentlige utvalg, kan ikke danne utgangspunktet for vår debatt.

EØS-avtalen gjør Norge til fullverdig deltaker i verdens største handelsblokk med 450 millioner forbrukere og 23 millioner virksomheter.

Avtalen gir gevinster som går utover det en analyse av handelsstrømmer fanger opp, inkludert felles regler og standarder som gir omfattende administrative innsparinger.

Felles regler sikrer også rettferdig konkurranse, motvirker monopoler og bidrar til lavere priser og en mer effektiv offentlig sektor. Nordmenn kan jobbe, studere og bruke mobilen kostnadsfritt i Europa, på lik linje med andre europeere.

En nylig rapport fra Menon viser at Norges eksport til EØS sørget i 2023 for rundt 410 000 årsverk i hele Norge. Eksporten er for øvrig aller viktigst der det bor færrest folk.

Ikke minst utgjør EØS-avtalen fundamentet for vårt partnerskap med Europa, i en stadig mer uforutsigbar verden. Vi kan slå fast at EØS-avtalen har sikret norske interesser godt gjennom 30 år.

Spørsmålet vi bør være opptatt av nå, er hvordan lykkes vi med det også fremover. En stadig større del av EU-samarbeidet faller utenfor EØS-avtalen. Norge behandles oftere enn før som tredjeland når EU utvikler ny politikk og lovgivning i møte med en verden i endring. Prisen for Norges utenforskap øker.

Det er avgjørende for norske næringslivsinteresser at Norge defineres på innsiden av EUs interessesfære. Det krever styrking av Norges samarbeid med EU, ikke svekking.

Mimring om 70-tallet hører ikke hjemme i debatten om hvordan vi møter morgendagens utfordringer.

Les også: Dagsavisen mener: Pell deg på jobb, Simen Velle

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen