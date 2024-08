Pell deg på jobb

FpU-leder Simen Velle legger ingenting imellom når han snakker om unge som ikke møter opp på skolen. «Det er ikke noen andres jobb å få deg opp om morgenen. Takk nei til skoleplassen, eller pell deg på skolen», sa Fremskrittspartiets nye stjerneskudd i januar.

Dette er et stjerneeksempel på munnhellet «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør».

Han stiller tydeligvis ikke de samme kravene til seg selv. Dagbladet har undersøkt hvor ofte Velle har møtt i utvalg for medborgerskap i Asker, der han ved valget i fjor ble folkevalgt for Fremskrittspartiet. Svaret er oppsiktsvekkende: Velle har ikke møtt en eneste gang i utvalget i 2024. Han har hundre prosent fravær.

Utvalget har møttes seks ganger i år, og dessuten dratt på en felles studietur. Velle har ikke vært med en eneste gang. For denne manglende innsatsen har han mottatt i overkant av 50.000 kroner i godtgjørelser, 5267 kroner i måneden i fast godtgjørelse og 1053 kroner i måneden for PC og telefon, ifølge Dagbladet.

Dette er et stjerneeksempel på munnhellet «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Simen Velle har slått seg opp som en nykonservativ politiker som ikke er redd for å «snakke fra levra» og være hard i klypa. Han har derfor et forklaringsproblem, selv om han nå, etter Dagbladets avsløring, opplyser at han trekker seg fra vervet i Asker og melder flytting til Oslo. Der skal han stille som kandidat til Stortinget for Frp.

Saken er for alvorlig til å slutte der. Mange har påpekt den økende tendensen til at våre folkevalgte oppfører seg på en måte som kan gi inntrykk av at de er hevet over krav, lover og regler som gjelder for oss andre. Det burde være nok å nevne skandalene med reiseregninger og pendlerbolig på Stortinget.

Det er denne virkeligheten Simen Velle nå skriver seg inn i. Det er ekstra skremmende at en ungdomspolitiker føler seg kallet til å kjefte på andre som ikke gjør det samfunnet forventer, mens han selv kan sluntre unna sitt ansvar.

Simen Velle har vært et friskt pust i norsk politikk, det erkjenner også vi som ofte er dypt uenige med ham politisk. Velle er fortsatt en ung mann, og skal få sjansen til å vise at han kan lære av sine feil. Det er likevel ingen tvil om at han gjennom Dagbladets avsløring har fått en dårlig start på sitt forsøk på å bli en nasjonal politiker.

Nå er det opp til bevis, Velle. Pell deg på jobb og vis at du skjønner at du ikke er hevet over de krav og forventninger du som politiker stiller til andre.

